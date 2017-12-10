Akkuyu Nükleer Santrali'nin temel atma töreni yapıldı

Sputnik'e konuşan Akkuyu Nükleer A.Ş.'den bir yetkili, "Nükleer santralin inşa edileceği arazide, kısıtlı izin kapsamında nükleer güç ünitelerinin inşasına hazırlık için gerekli olan öncelikli tesislerin temel atma töreni yapıldı" dedi.

​'NİHAİ LİSANS MARTTA VERİLECEK'

Temel atma töreninde düzenlenen basın toplantısında konuşan Fatih Dönmez, Akkuyu'nun inşası için nihai lisansın Mart ayında verileceğini belirtti.

Birinci reaktörün inşası için yoğun bir çaba sarf ettiklerini de kaydeden Dönmez, Rusya ile işbirliğini artırmaya çalışacaklarını ve 2023 yılında ilk reaktörü devreye almayı umduklarını ifade etti.

'EKONOMİK İLİŞKİLERİ GELİŞTİRMENİN GARANTÖRÜ OLACAK'

Aleksey Lihaçev ise Akkuyu'nun Türk-Rus ekonomik ilişkilerini geliştirmenin ekonomik garantörü olacağını söyledi.

Nükleer santralin Rosatom'a ait olacağını kaydeden Lihaçev sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir taraftan santralin güvenli bir şekilde devreye alınmasını temin ederken, diğer taraftan da buraya ticari açıdan etkin biçimde elektrik enerjisi sağlayacağız. Yeni istihdam alanları yaratacak bu proje, Türk-Rus ekonomik ilişkilerinin geliştirimesinin ekonomik garantörü olacak."

Santralin deniz yapılarının temel atma töreni, dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın katılımıyla 14 Eylül 2015 tarihinde gerçekleşmişti.

Santralin 1.200 megavatlık ilk ünitesinin 2023 yılında faaliyete geçmesi hedefleniyor.