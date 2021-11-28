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Aksaray'dan kötü haber!

Aksaray'da çiftlikte çoban olarak çalışan 22 yaşındaki Afganistan uyruklu genç, yem karmak için çıktığı makinenin içine düşerek hayatını kaybetti.

28 Kasım 2021 Pazar 22:35
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Aksaray'dan kötü haber!
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Aksaray'da çiftlikte çoban olarak çalışan 22 yaşındaki Afganistan uyruklu genç, yem karmak için çıktığı makinenin içine düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili çiftlik sahibi gözaltına alındı.

Eskil ilçesine bağlı Eğrikuyu yaylasında Y.A'ya ait çiftlikte çoban olarak çalışan Afganistan uyruklu Ş.A. (22), yem karmak için makinenin üzerine çıktı. Bu sırada henüz belirlenemeyen nedenle dengesini kaybedip makinenin içine düşerek sıkışan Ş.A. yaşamını yitirdi.

2 SAATLİK ÇALIŞMAYLA CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından Ş.A'nın cesedi makineden çıkarıldı.

ÇİFTLİK SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan incelemenin ardından Ş.A'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Eskil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili çiftlik sahibi Y.A. gözaltına alındı.

Son Güncelleme: 29.11.2021 00:25
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Türkiye Gazetelerinin Manşetleri / 28 Kasım 2021
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