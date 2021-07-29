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Akseki'de orman yangını kâbusu!

Antalya Akseki ve Manavgat çevresinde çıkan yangınlardan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor.

29 Temmuz 2021 Perşembe 20:19
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Akseki'de orman yangını kâbusu!

Antalya Akseki ve Manavgat çevresinde çıkan yangınlardan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Antalya'nın Manavgat ve Akseki ilçelerindeki yangınlara havadan ve karadan müdahale sürüyor. Manavgat'ın farklı noktalarında dün öğle saatlerinde çıkan ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan orman yangınına gece boyunca karadan müdahale devam etti. Akseki Kaymakamı Volkan Hülür, mahalledeki evlerin yüzde 80'inin yandığını söyledi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2 kişinin daha hayatını kaybettiğini duyurdu. Tamamen yanan restoranın işletme sahibi Süleyman Nuri Orhan, "Buraya gelmez dediler ama gelmesi 15 dakika sürmedi. Evim, bütün hayatım bitti.'' dedi.

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Son Güncelleme: 29.07.2021 23:39
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