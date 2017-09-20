Akşener: "Bana kim FETÖ'cü diyorsa kendisi FETÖ'cüdür"

MHP'de Devlet Bahçeli'ye bayrak açarak genel başkanlığa aday olan, ancak daha sonra partiden ihraç edilen Meral Akşener yeni parti adının henüz belirlenmediğini belirterek, partinin Ekim ayının 15'inde ilan edileceğini söyledi. 'FETÖ' ile mücadele konusunda "Kim ‘Meral Akşener FETÖ’cü’ diyorsa kendisi ya da eşi ya da kızı FETÖ’cüdür. Kendisi de kriptodur. Sayın Cumhurbaşkanı bu mücadeleyi yapamıyor" diyen Akşener artık bu işin sonunda ölüm olsa hazırım diye belirtti.

MHP'den istifa ederek yeni parti kurma girişiminde bulunan Meral Akşener FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programına katıldı.

Akşener yeni partinin ilanı ile ilgili “Yetiştiremeyebiliriz ancak Ekim ayının 15’inde çalışmaları tamamlamayı planlıyoruz” diye konuştu. Akşener parti adının henüz belirlenmediğini de kaydetti.

Genel merkez binası bulmakta zorlandıklarını belirten Akşener “Kraldan çok kralcı insanlar türemiş” dedi. Akşener, genel merkezi kiraya vermek için temasa geçtikleri kişilerin “Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çekindiklerini” savundu.

Geçtiğimiz yıl hakkında başlatılan çirkin kampanyaya da değinen Akşener “Kadınlar beni anlayacaktır. Çok ağırdı. Artık korku duvarını aştım. Artık bunun ucunda ölüm olsa hazırım” dedi.

Referandum sürecinde kendisiyle özdeşleşen “kınalı ele” de değinen Akşener “Bu benim işaretim oldu. Ancak partinin logosu değil” diye konuştu.

"Mesele TEOG değil..."

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “TEOG kaldırılsın” talimatını da değerlendiren Akşener “Ben kendimi büyük bir evde otoriter bir babanın çocuğu gibi hissetmeye başladım ve herkes de böyle hissediyor. Bir Cumhurbaşkanı'nın uzmanlarla konuşmadan akşam düşünüp sabah açıklama yapmasını yanlış kabul ederim” dedi.

AKP'nin eğitim politikasını eleştiren Akşener “Derslik sayımız artmasına rağmen eğitim kalitesi düşüyor. Eskiden eğitimde sosyal adalet vardı. Mesele TEOG değil, çalışan çocukların öne çıkabilmesi lazım.” diye konuştu.

Akşener şöyle devam etti:

Bir araştırma yapıldı. 18-25 yaş arasındaki gençlerle yapılan bir araştırma. Umutsuzluk sarmış durumda. Benden yaşlı bir dil kullanıyorlar. Kader, nasip... Öğrenciler küçük yaşta hayal kurmayı bırakıyor. Kadınlar "Bir kuş olup uçmak. Bu ülkeden çekip gitmek istiyorum" diyor.

Barzani referandumda evet için çalıştı

Kuzey Irak’ta yapılması planlanan ‘Bağımsız Kürdistan referandumu’na da değinen Akşener; “Barzani referandumda evet için çalıştı Türkiye’de. Dedim ki “Barzani’nin bu çalışmasının sonucu olarak istediği nedir” O süreçte ilk iş bayrağının asılması oldu. Şimdi bağırıyor çağırıyor da, artık ‘eyy’ in bir manası yok. Manevi olarak bir borcu olduğuna inandığına ve bu işi (referandum) aradan çıkarmaya çalışıyor. Bizimkiler bağırır çağırır ama bir şey çıkmaz. ABD aslında referanduma karşı. ABD önce Suriye’de bir Kürt devleti kurmak istiyor. Barzani’nin şu an yaptığı tamamen Türkiye’deki gelişmelere yönelik. Erteleyebilir” yorumunda bulundu.

"Atatürk'e hakaret cezasız kaldı"

Meral Akşener, son dönemde artan Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere cumhuriyetin kurucu unsurlarına yönelik saldırılara yönelik ise “Türkiye’de Atatürk’e, Zübeyde Hanım’a, cumhuriyetin kurucu unsurlarına sövmenin bir yaptırımı yok. Yapanın yanına kâr kalıyor” dedi. Zübeyde Hanım hakkında çirkin sözler sarf eden sözde tarihçi için de konuşan Akşener “O şerefsize sadece sosyal medyadan tepki gösterdiğiniz taktirde bunlar devam eder. Zübeyde Hanım ne yapmış bunlara. Bir anne, bir kadın. Son derece mütevazı bir kadın. Kadınlar tepki göstersin yoksa bu saldırılar artar” çağrısı yaptı.

"Kadir Mısıroğlu'nu bu vasat ortaya çıkardı"

Akşener konuşmasını şöyle sürdürdü: Üzgünüm Cumhuriyet kurulduğunda ihtilaf sahaları oluştu. Bu sahaları cemaatler, siyasal islamcılar kurdu. Rejim değişirken dünyanın her yerinde bu olur. Bu çatışma 10 yıl içinde kapanır gider. Bizde bu olamadı. Kadir Mısıroğlu'nu bu vasat ortaya çıkardı.

Ben zannederdimki Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldiğinde nihayet bu barışmanın aracı olması gerekirdi. Malesef bu çatışma arttı.

"Yüksek mertebede iş adamları teşkilatlarımıza katılıyor"

Çok kapsamlı bir parti programı hazırladıklarını belirten Akşener, "Yüksek mertebede iş adamları teşkilatlarımıza katılıyor" ifadelerini kullandı.

"Bana kim FETÖ'cü diye saldırıyorsa o kripto FETÖ'cüdür"

Akşener, 'FETÖ ile nasıl mücadele edecesiniz?' sorusuna şu cevabı verdi:

Ben bir tursunol kağıdıyım. Ben sayın Cumhurbaşkanı'nın samimiyetle mücadele ettiğini düşünüyorum. İkaz doğru olmaz ama ben sayın Cumhurbaşkanı'na çağrı yapıyorum. Kim ‘Meral Akşener FETÖ’cü’ diyorsa kendisi ya da eşi ya da kızı FETÖ’cüdür. Kendisi de kriptodur. Sayın Cumhurbaşkanı bu mücadeleyi yapamıyor. Ben yapıcam. Kim devletin içine elini uzatırsa o eli kırarım ben. Köyümde FETÖ'cü yok benim ya. Hangi siyasetçi söyleyebilir bunu. Gazetecileri gözdağı vermek için tutukluyorlar. Ben de korkmuyorum. Hadi bakalım hodri meydan.

"Parti ismi belli değil"

Akşener, 'Partinin ismini belirlediniz mi?' sorusuna " Henüz belli değil. Bu hafta içinde belli olacak." cevabını verdi.

2019 Cumhurbaşkanı adaylığı

Akşener, '2019'da Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?' sorusuna "Bunu isteyenler var. Parti kurullarında karar verilirse olur. Aday olursam Erdoğan'ı yenebileceğime inanıyorum" diye cevap verdi.