Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Güvenlik kameralarına yakalandı
Güvenlik kameralarına yakalandı
Kaçak giren zanlılar mahkemeye çıkarıldı
Kaçak giren zanlılar mahkemeye çıkarıldı
Ölümlü kaza davasında yeni gelişme
Ölümlü kaza davasında yeni gelişme
Markette hırsızlık yaparken yakalandı
Markette hırsızlık yaparken yakalandı
Eşini tehdit etti
Eşini tehdit etti
Flaş Haber
Sterlin 11 TL'ye dayandı
Kapat

Alanya'da tur teknesi alabora oldu: 1 ölü

Antalya'nın Alanya ilçesinde içinde turistlerin bulunduğu tur teknesi alabora oldu.

03 Kasım 2020 Salı 11:07
793 Okunma
Alanya'da tur teknesi alabora oldu: 1 ölü

Antalya'nın Alanya ilçesinde içinde turistlerin bulunduğu tur teknesi alabora oldu.

Olayda bir kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Yaklaşık 30 yolcunun bulunduğu tur teknesindeki yolcuları kurtarmak için Sahil Güvenlik ekiplerinin de çalışması devam ediyor.

Olay yaklaşık 1 saat önce Cilvarda burnu önü fosforlu mağara önünde meydana geldi.

İçinde turistlerin bulunduğu tur teknesi kötü hava şartları sebebiyle alabora olup battı.

Kazadan kurtulan turistlerin bazıları yüzerek 30 metre yazındaki kayalıklara ulaşırken bazı yolcuların kurtarılması için çalıyaların devam ettiği bildirildi.

Olayda kayıp olan bir kişinin cesedine ulaşıldığı bildirildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye'de enflasyon rakamları açıklandı
Türkiye'de enflasyon rakamları açıklandı
Minik Ayda'nın annesiden kötü haber
Minik Ayda'nın annesiden kötü haber
Adnan Oktar'ın kaçak fosilleri 417 milyon yıl öncesine ait çıktı
Adnan Oktar'ın kaçak fosilleri 417 milyon yıl öncesine ait çıktı
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim