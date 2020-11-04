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Albayrak'tan milletvekillerine ekonomi brifingi

TC Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AK Parti milletvekillerine ekonomideki gelişmeleri anlattı. Albayrak, Türkiye'nin üreterek ve katma değer oluşturarak büyüdüğünü söyledi ve ekonomideki güçlü toparlanma eğiliminin ekim ayında da sürdüğünü belirtti.

04 Kasım 2020 Çarşamba 13:47
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Albayrak'tan milletvekillerine ekonomi brifingi

Bakan Albayrak, Bakanlık binasında AK Partili milletvekilleri ile bir araya geldi. Albayrak, pandemi sürecindeki ekonomik gelişmeleri anlattığı toplantıda, Türkiye'nin iyi bir mücadele verdiğini ve sıkıntıların aşıldığını söyledi.

Sanayi üretiminin salgın öncesi seviyesinin de üzerinde yükseldiğini anlatan Albayrak, Mayıs-Temmuz döneminde 1 milyon istihdam oluşturulduğunu kaydetti.

Bakan Albayrak, 2020 Ocak-Eylül döneminde 25,9 milyon ton üretim ile Türkiye'nin, Almanya'yı geride bıraktığını, dünyanın en büyük ham çelik üreticileri arasında 7’nci sıraya yükseldiğini ve Avrupa’nın en büyük çelik üreticisi konumuna ulaştığını anlattı.

Albayrak, milletvekillerinin döviz kurundaki yükselişe ilişkin sorularına ise, "Bütün dünyada böyle. Bu süreçte inişler çıkışlar olabilir. En yakın zamanda normalleşir. Önemli olan süreci iyi yönetmek" yanıtını verdi.

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