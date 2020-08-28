Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Tecavüz davasında karar verildi
Tecavüz davasında karar verildi
Hayvanlarla cinsi münasebet
Hayvanlarla cinsi münasebet
Akü hırsızları mahkemeye çıkarıldı
Akü hırsızları mahkemeye çıkarıldı
Üzerinden uyuşturucu çıktı
Üzerinden uyuşturucu çıktı
Duruşma 11 Eylül’e ertelendi
Duruşma 11 Eylül’e ertelendi

Albayrak: Toplanan her 100 TL verginin 85,2 TL'si toplumun refahı için kullanılıyor

Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2002 yılında toplanan her 100 TL verginin sadece 14.3 TL'sinin vatandaşlara hizmet için harcandığını, artık toplanan her 100 TL verginin 85,2 TL'sinin toplumun refahı için kullanıldığını açıkladı.

28 Ağustos 2020 Cuma 08:37
649 Okunma
Albayrak: Toplanan her 100 TL verginin 85,2 TL'si toplumun refahı için kullanılıyor

Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2002 yılında toplanan her 100 TL verginin sadece 14.3 TL'sinin vatandaşlara hizmet için harcandığını, artık toplanan her 100 TL verginin 85,2 TL'sinin toplumun refahı için kullanıldığını açıkladı.

Bakan Albayrak, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "2002 yılında toplanan her 100 TL verginin sadece 14.3 TL'si vatandaşlarımıza hizmet için harcanırken artık toplanan her 100 TL verginin 85,2 TL'si sağlık, eğitim ve altyapı başta olmak üzere toplumun refahı için kullanılıyor. Faiz ekonomisinden hizmet ekonomisine geçiş budur" ifadesini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Berat AlbayrakHazine Ve Maliye Bakanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Oktay: “Gerek görülmesi halinde hastalar ambulans uçaklarla Türkiye’ye taşınabilir”
Oktay: “Gerek görülmesi halinde hastalar ambulans uçaklarla Türkiye’ye taşınabilir”
Türkiye Gazetelerinin Manşetleri / 28 Ağustos 2020
Türkiye Gazetelerinin Manşetleri / 28 Ağustos 2020
Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı!
Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı!
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim