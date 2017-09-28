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Albayrak: "Yaz saati uygulamasına devam edeceğiz"

"Yaz saati uygulamasıyla alakalı aynı istikamette devam edeceğiz"

28 Eylül 2017 Perşembe 13:03
Albayrak: "Yaz saati uygulamasına devam edeceğiz"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Yaz saati uygulamasıyla alakalı aynı istikamette devam edeceğiz" diye konuştu. 

Enerji Bakanı Berat Albayrak katıldığı Enerji Verimliliği Ödül Töreni'nde yaz saati uygulaması ile ilgili açıklamalarda bulundu. 

Albayrak, "Enerji verimliliği alanında çok büyük potansiyele sahibiz, bu konuda çok yoğun strateji gütmek zorundayız. Uzun çalışmalar sonucunda ulusal enerji verimliliği eylem planını bitirdik. Eylem planını 2018 başında duyuracağız. Madenle ilgili süreçte sona geldik. Özellikle cari açığı etkileyen ürün bazında madende entegre üretim ve yanında mamüle dönüştürme fabrikası içeren stratejiyi hayata geçireceğiz. Yaz saati uygulamasında aynı şekilde devam edeceğiz" dedi.

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