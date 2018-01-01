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Albayrak’tan Türkiye’nin ilk sondaj gemisi ile ilgili açıklama

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Albayrak, sosyal medya üzerinden yayınladığı videoda, kısa süre içerisinde Türkiye’nin ilk sondaj gemisinin Akdeniz’de çalışmalara başlayacağını duyurdu.

01 Ocak 2018 Pazartesi 12:36
Albayrak’tan Türkiye’nin ilk sondaj gemisi ile ilgili açıklama
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Türkiye Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya üzerinden yayınladığı videoda, kısa süre içerisinde Türkiye’nin ilk sondaj gemisinin Akdeniz’de çalışmalara başlayacağını duyurdu.

Bakan Albayrak’ın açıklaması şöyle:

“İşte gururumuz, Türkiye’nin ilk sondaj gemisi. İnşallah kısa süre içinde, yeni ismi ve Ay-Yıldızlı bayrağımız ile “Vira Bismillah” diyerek Akdeniz’e uğurlayacağız. Milletimizin duası ile inşallah hayırlı neticeler elde etmek, ülkemize güzel müjdeler vermek bizlere nasip olur.İşte gururumuz, Türkiye’nin ilk sondaj gemisi. İnşallah kısa süre içinde, yeni ismi ve Ay-Yıldızlı bayrağımız ile “Vira Bismillah” diyerek Akdeniz’e uğurlayacağız. Milletimizin duası ile inşallah hayırlı neticeler elde etmek, ülkemize güzel müjdeler vermek bizlere nasip olur.”

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