Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
94541
ALTIN
195.934
DOLAR
4.6715
STERLİN
6.2257
EURO
5.4413
Burun şekliniz karakterinizi yansıtıyor
Burun şekliniz karakterinizi yansıtıyor!
Erkekler dikkat: Bunu yaparken bir kez daha düşünün!
Erkekler dikkat!
Bu yöntem saç dökülmesini anında durduruyor!
Saç dökülmesini anında durduruyor!
Tatilinde online oyunlara dikkat!
Tatilinde online oyunlara dikkat!
Bu üçlüyü aynı anda yemeyin!
Bu üçlüyü aynı anda yemeyin!
banner34

Aleksis Çipras: "Türkiye hesap edilmesi gereken bir ülke"

Türkiye’nin, 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminden sonra, Ege ve Doğu Akdeniz’deki tavırlarında bir "nitelik değişikliği" olduğunu ileri süren Çipras, iki ülke ilişkilerinde son zamanda gerginliğin arttığını söyledi.

14 Haziran 2018 Perşembe 15:16
Aleksis Çipras: "Türkiye hesap edilmesi gereken bir ülke"

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Türkiye'nin 3,5 milyon Suriyeliyi barındıran kritik ve güçlü bir ülke olduğunu belirterek, "Türkiye hesap edilmesi gereken bir ülke." dedi.

Çipras, Yunan Devlet Televizyonu’nda (ERT) katıldığı bir programda gazetecilerin, Türk-Yunan ilişkileri ve Yunanistan ile Makedonya hükümetleri arasında "isim sorununu" çözmek için varılan anlaşmayla ilgili sorularını yanıtladı.

Türkiye’nin, 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminden sonra, Ege ve Doğu Akdeniz’deki tavırlarında bir "nitelik değişikliği" olduğunu ileri süren Çipras, iki ülke ilişkilerinde son zamanda gerginliğin arttığını söyledi.

Çipras, Türkiye’nin, Doğu Akdeniz’de ve Kıbrıs’ta İtalyan şirketi ENİ’nin sondaj girişimlerine karşı olan tavrının ve Edirne’de sınırı geçen 2 Yunan askerin tutuklanmasının kabul edilemez hareketler olduğunu ifade ederek, "Burada, Türk tarafı, bir komşu ve özellikle ortak olarak, iyi komşuluk ve işbirliği mantığına uygun olarak hareket etmiyor. Ancak, Türkiye hesap edilmesi gereken bir ülke. Türkiye 3,5 milyon Suriyeliyi bulunduran bir ülke. Bunun için saygıyı hak ediyor. Aynı zamanda, takdir edersiniz ki, AB ve Türkiye arasındaki göçmen anlaşmasının uygulanmasında da belirleyici rol oynuyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin bu dönemde içte ve dışta önemli meselelerle uğraştığını dile getiren Çipras, "Türkiye bölgede kritik ve güçlü bir ülke. Bu dönemde önemli sorunlarla karşılaşıyor. Suriye’deki savaş operasyonlarına karışmış bulunuyor. İçeride siyasi gerginlikler yaşanıyor. Dolayısıyla, Türkiye’ye karşı ne şekilde hareket edeceğimiz, sorunlarımızla nasıl mücadele edeceğimiz, bizi epey meşgul edecek bir mesele. Ciddi ve bütün bir stratejimiz olmalı." diye konuştu.

Çipras, 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi sonrası Yunanistan’a kaçan 8 darbeci askerler ilgili sorular üzerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a darbeci askerleri iade edeceği konusunda söz vermediğini iddia ederek, bu konunun telefonda yanlış anlaşılmış olabileceğini belirtti.

banner39
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı tezlerinin ve tavırlarının tamamen temiz olduğunu savunan Çipras, "Böyle bir söz vermiş olamam. Yunanistan gibi bir ülkede güçler ayrılılığının tamamen farkındayım. Yabancı bir ülkenin liderine adli makamların alacağı karar konusunda vaadlerde bulunmuş olamam.

Açıkça belirtmek istiyorum, benim O’na karşı tezim ve tavrım tamamen temizdi. Başka konularda da, daha önce olduğu ve bundan sonra da olacağı gibi. Çünkü yüksek düzeydeki açık irtibat kanalları, maksatlı olmayan olayların bile istenilmeyen hadiselere dönüşmesinde önleyici olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Çipras, Yunanistan’ın, Edirne’de tutuklu bulunan 2 Yunan askerle ilgili diplomatik alanda her şeyi yaptığını belirterek, "Bunun ötesinde, sabırlı olmamız gerekiyor." dedi.

Başbakan Çipras, programa katılan bir gazetecinin, Yunanistan’a kaçan darbeci askerlerin Türkiye’de adil yargılanmayacakları bahanesiyle iade edilmemeleri yönünde karar alan Yunanistan Yüksek Mankemesi’nin (Arios Pagos), kısa bir süre önce Türkiye’de İçişleri Bakanlığı’nın aranan teröristler listesinde bulunan Turgut Kaya’nın iadesi yönünde karar verdiğini hatırlatarak, "8’ler için hukuk devleti yok da, bir kişi için var mı?” şeklindeki sorusunu ise, "Yunan hukukuyla çoğu kez aynı görüşte değilim. Buna rağmen bu kararlara saygılı olmak durumundayım. Güçler ayrılığı olan bir ülke bunu gerektiriyor" şeklinde cevapladı.

YUNANİSTAN VE MAKEDONYA ARASINDA "İSİM SORUNU" ANLAŞMASI

Yunanistan ile Makedonya hükümetleri arasında "isim sorununu" çözmek için varılan anlaşmaya değinen Çipras, anlaşmada “Makedonya’nın yerine getirmesi öngörülen Yunanistan açısından önemli maddeler bulunduğunu” ifade ederek, "komşu ülkenin bunları yerine getirmememesi durumunda anlaşmanın iptal edileceğini." söyledi.

Makedon hükümetinin bu konuda üstlendiği yükümlülükleri yerine getirmesi durumunda anlaşmanın Yunan Parlamentosunda kabul edileceğine dair inancını dile getiren Çipras, hükümetin küçük ortağı ANEL’in bu konudaki itirazlarının anlaşmanın onaylanmasını etkilemeyeceğini vurguladı.

Çipras, söz konusu anlaşmaya olumlu yaklaşan mecliste grubu bulunan başka siyasi partiler de bulunduğunu belirterek, "(ANEL lideri Panayotis) Kammenos’un kendi ideolojisine göre bir tavrı var. Ondan bunu değiştirmesini istemiyorum. Ancak, hükümetin sorumlu bir bakanı olarak bu anlaşmayı anlayışla karşılamasını bekliyorum. Anlaşma meclise geldiğinde de tavrını devam ettirecek. Ama, (Andonis) Samaras gibi, siyasi kariyer yapmak için hükümeti devirmeyecek." ifadelerini kullandı.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Küresel enerji denkleminde yeni dönem: TANAP...
Küresel enerji denkleminde yeni dönem: TANAP...
Adil Öksüz’ün eşi ABD’de görüntülendi
Adil Öksüz’ün eşi ABD’de görüntülendi
Türkiye'nin en beğenilen babası Fernando Muslera
Türkiye'nin en beğenilen babası Fernando Muslera

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim