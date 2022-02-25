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Aleyna Çakır davasında Ümitcan Uygun'un cezası belli oldu

Kamuoyunda 'Aleyna Çakır' olarak bilinen Sema Esen'in evinde ölü bulunmasıyla ilgili davada Ümitcan Uygun, 4 ayrı suçtan 4 yıl 10 ay hapis cezası aldı. Mahkeme Uygun'a takdir indirimi uygulamadı.

25 Şubat 2022 Cuma 15:48
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Aleyna Çakır davasında Ümitcan Uygun'un cezası belli oldu
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Sema Esen'in, evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturmada Ümitcan Uygun 4 ayrı suçtan 4 yıl hapis cezası aldı.

Ankara'da 'Aleyna Çakır' olarak bilinen Sema Esen’i, ölümünden önce döverek bayıltan Ümitcan Uygun için 5 yıla kadar hapis istemiyle yeni dava açılmıştı.

Uygun, "konut dokunulmazlığını ihlal", "tehdit" "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" ve "bilişim sistemine usulsüz girme" suçlarından yargılandı.

Toplamda 4 yıl 10 hapis cezası alan Ümitcan Uygun'a, mahkeme takdir indirimi uygulamadı.

MÜEBBET HAPİS İSTEMİ

Aynı zamanda, Esra Hankulu cinayetinde de yargılanan Ümitcan Uygun'un "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

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