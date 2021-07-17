Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun tahliye edildi!

Sabah'tan İlker Turak'ın haberine göre, Aleyna Çakır'ın evinde ölü bulunmasının ardından baş şüpheli olan Ümitcan Uygun, uyuşturucu madde kullandıkları görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından gözaltına alınmış ve 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullanmak ve Kullanılmasını Alenen Özendirmek' suçundan tutuklanmıştı.

Uygun'un avukatı Hayri Çağatay Cengiz, 6 aydır tutuklu bulunan Ümitcan Uygun'un tahliye edildiğini duyurdu.

Ne olmuştu?

3 Haziran günü Ankara Keçiören ilçesindeki evinde erkek arkadaşı olduğu söylenen Ümitcan Uygun tarafından cesedi bulunan Aleyna Çakır'ın ölümünde baş şüpheli gösterilen Ümitcan Uygun gözaltına alınmış ancak daha sonra serbest bırakılmıştı.

Ümitcan Uygun'un çocuk esirgeme yurtlarında öğretmen olarak çalışan annesi Gülay Uygun da kısa süre önce Ankara'nın Keçiören ilçesinde kafasından silahla vurulmuş şekilde ölü olarak bulundu. Eşinin ölümünden sonra açıklama yapan Ümitcan Uygun'un babası, eşinin ölmeden önce "Ölümümden Müge Anlı suçludur" yazılı bir not bıraktığını ileri sürmüştü.

14 Ekim'de Aleyna Çakır’ın şüpheli ölümüne dair yürütülen soruşturmada, Çakır’ın yaşamını yitirdiği gece evin yakınındaki otomobile binen kişinin baş şüpheli Ümit Can Uygun olduğu netleşmişti.

Yeniden ifade veren Çakır’ın anne ve babası, Ümit Can Uygun ve çevresine işaret etmişti. Olay yeri inceleme raporuna göre, evde biri kırık iki alkol şişesi bulunmuş, Çakır’ın bacaklarında da morluklar tespit edilmişti.