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Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun gözaltında: Aynı evde kaldığı Esra Hankulu ölü bulundu

Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun ile aynı evde kalan 25 yaşındaki Esra Hankulu isimli genç kadın ölü bulundu. Esra Hankulu'nun ağzından kan gelmiş halde bulunduğu, vücudunda ise herhangi bir darp izine rastlanmadığı belirtildi. Kamera tespitinde Hankulu ile aynı evde bulunduğu öğrenilen Uygun gözaltına alındı.

05 Ağustos 2021 Perşembe 12:55
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Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun gözaltında: Aynı evde kaldığı Esra Hankulu ölü bulundu

Aleyna Çakır'ın ölümüyle uzun süre gündemde kalan ve daha sonra uyuşturucu kullanmayı özendirme suçundan tutuklandığı cezaevinden 18 gün önce tahliye edilen Ümitcan Uygun ile aynı evde kalan 25 yaşındaki Esra Hankulu yatağında ölü bulundu. Cep telefonu olay yerinde bulunamayan genç kadının incelenen kamera kayıtlarında Uygun ile geceyi geçirdiği doğrulanınca Uygun gözaltına alındı.

Sabah'tan Dilhan Dumanoğlu'nun haberine göre, Ankara'nın Mamak İlçesi'nde yaşayan Esra Hankulu 18 yaşındaki Furkan G. ve 20 yaşındaki Dilan C.'yi arayarak, babasının mezarına gitmek istediğini söyledi. Olay günü Hankulu'nun tek başına yaşadığı eve giden arkadaşları ve sevgilisi Ümitcan Uygun akşam birlikte alkol aldı. Bir süre önce eşinden boşanan Esra Hankulu ile Ümitcan Uygun geceyi aynı odada geçirdi. Ertesi gün saat 15.00'da uyanan Furkan G. ve Dilan C. odasına girdikleri Esra Hankulu'yu hareketsiz halde buldu.

Ağzından kan gelmiş

Hankulu'nun hareketsiz yattığını gören arkadaşları ağzından kan gelen kadını uyandıramayınca sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Hankulu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Genç kadının cesedi olay yerinde yapılan incelemelerin ardında otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Başsavcılıktan açıklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Esra Hankulu'nun ölümü olayının bildirilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatıldı. Olay günü evde bulunan F.G., D.C. ve Ü.U. isimli şahıslar gözaltına alındı. Soruşturmanın bulunduğu aşama, şüpheli sayısı dikkate alınarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca şüpheliler F.G., D.C. ve Ü.U.'un gözaltı süresinin bir gün süreyle uzatılmasına karar vermiştir. Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma etraflıca ve titizlikle sürdürülmektedir" denildi.

Son Güncelleme: 05.08.2021 16:45
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