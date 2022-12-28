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Alışveriş poşetine zam geldi

Türkiye'de poşet ücretleri 1 Ocak 2023'ten geçerli olmak üzere adet başına 25 kuruştan 38,5 kuruşa çıkarıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre artış vatandaşa yansımayacak, aradaki farkı marketler karşılayacak.

28 Aralık 2022 Çarşamba 09:57
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Alışveriş poşetine zam geldi



Plastik alışveriş poşetlerine zam geldi. 

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, poşet ücretleri 1 Ocak 2023'ten geçerli olmak üzere adet başına 25 kuruştan 38,5 kuruşa çıkarıldı.

Her yıl yeniden değerlendirme oranına göre belirlenen geri kazanım katılım payında bu yıl Cumhurbaşkanı kararıyla indirime gidildi. Yüzde 122,93 oranında yapılması planlanan artışta indirim yetkisi kullanılarak, 55 kuruş olması gereken plastik poşet geri kazanım katılım payı 38,5 olarak belirlendi.

VATANDAŞ NE KADAR ÖDEYECEK?

Poşete yapılan zam vatandaşlara yansımayacak. Marketlerin piyasaya süreceği her poşet karşılığında devlete ödeyeceği tutar 38,5 kuruş olacak. Vatandaşın poşete ödeyeceği 25 kuruşta ise bir değişiklik olmayacak. 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 7 Aralık'ta gelecek yılki poşet fiyatlarına ilişkin açıklama yapmıştı. Kurum, "2023'te poşet fiyatlarını 25 kuruş olarak belirliyor, herhangi bir artışa gitmiyoruz" demişti.

Öte yandan kararla, lastik, akümülatör, pil, madeni yağ, elektrikli ve elektronik eşya, ilaç, plastik, cam, metal, ahşap, kompozit ambalajları için de geri kazanım katılım payı tutarlarında düzenleme yapıldı.

Anahtar Kelimeler:
PoşetZamTürkiyeResmi Gazete
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