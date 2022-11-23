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Alkol alıp 15 yaşındaki baldızına tecavüz etti!

Eskişehir'de bir kişi, yılbaşı gecesi alkol alıp eşi uyuduktan sonra 15 yaşındaki baldızına tecavüz etmişti. İğrenç olayla ilgili görülen davanın duruşmasında mahkeme, sanığı 16 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, mağdurun sanığın baldızı olduğu gerekçesiyle cezanın yarı oranında artırılmasına karar vererek hapis cezasını 24 yıla yükseltti ve iyi hal indirimi uygulamadı.

23 Kasım 2022 Çarşamba 10:12
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Alkol alıp 15 yaşındaki baldızına tecavüz etti!



İğrenç olay, geçtiğimiz yılbaşında Eskişehir'de yaşanmıştı. Bünyamin M., alkol alıp eşi uyuduktan sonra 15 yaşındaki baldızına tecavüz etmişti. 15 yaşındaki kıza şantaj da yapan sanık hakkında karar verildi. Mahkeme, sanığın 3 farklı suçtan 27 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

15 YAŞINDAKİ BALDIZINA TECAVÜZ ETTİ

Olay, 2022’nin yılbaşı gecesi Bünyamin M.’nin (37) Tepebaşı ilçesindeki ikametinde meydana gelmişti. İddiaya göre Bünyamin M., yılbaşı gecesi öncesinde baldızının telefonundaki yazışmaları ve başka birine gönderdiği fotoğrafını kendi telefonuna aktardı. Yılbaşı gecesi eşi ve baldızıyla birlikte evinde alkol alan Bünyamin M., eşi uyuduktan sonra 15 yaşındaki baldızına tecavüz etti. Sonrasında Bünyamin M., mağdurun olaydan ailesine bahsetmesi durumunda, mağduru kendi telefonuna aktardığı yazışmaları ve fotoğrafı ailesine göstermekle tehdit etti. 15 yaşındaki mağdurun, geçen Şubat ayında şikayetçi olması üzerine şüpheli Bünyamin M., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmış ve Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına başlanmıştı.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın önceki celsesinde esas hakkındaki mütalaasını açıklayan iddia makamı, sanık Bünyamin M.’nin "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 16 yıl hapsini ve suçun üçüncü derece kan ve kayın hısımlığı ilişkisi olan kişiye karşı işlendiği gerekçesiyle verilecek cezanın yarı oranında artırılmasını istedi. Ayrıca, sanık hakkında ‘şantaj’ suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası ile "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasında tutuklu sanık Bünyamin M. ile taraf avukatları hazır bulundu. Karardan önce son sözleri sorulan Bünyamin M., suçlamaları reddetti.

MAHKEMEDEN DİKKAT ÇEKEN KARAR

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Bünyamin M.’yi "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 16 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, mağdurun sanığın baldızı olduğu gerekçesiyle cezanın yarı oranında artırılmasına karar vererek, sanık Bünyamin M.’nin hapis cezasını 24 yıla yükseltti ve iyi hal indirimi uygulamadı. Sanığın, "şantaj" suçundan 1 yıl 2 ay hapis ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçundan 2 yıl hapis ile cezalandırılmasına hükmedildi. Ayrıca, sanık hakkında baldızının görüntülerini kayda aldığı gerekçesiyle "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

Kaynak: İHA

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