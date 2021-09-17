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Alkollü kişiden camide imam ve cemaate sopalı saldırı

İstanbul Sultangazi'de alkollü halde geldiği camide imam ve cemaate sopayla saldırdığı iddia edilen kişi, cemaat tarafından etkisiz hale getirildikten sonra polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheli ile cami cemaati arasında yaşanan arbede cep telefonu kamerasına yansıdı.

17 Eylül 2021 Cuma 12:27
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Alkollü kişiden camide imam ve cemaate sopalı saldırı

Olay, dün akşam saatlerinde Sultançiftliği Merkez Camii'nde meydana geldi. İddiaya göre, imamın sahip çıkarak bir hafta önce kalacak yer ayarladığı evsiz Ali Y. alkollü bir şekilde camiye geldi. İmamın uyarıyla buradan ayrılan Ali Y. bir süre sonra elinde sopayla camiye gelerek, imam ve cemaate saldırdı.

Cemaat tarafından etkisiz hale getirilen Ali Y. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polisteki işlemleri süren Ali Y.'nin alkollü olduğunun belirlendiği öğrenildi. Şüpheli ile cami cemaati arasında yaşanan arbede cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SultangazAlkollü KişiCamiİmamCemaatSopalı Saldırı
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