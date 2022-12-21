''Allah!'' deyip yardım istedi...

MasterChef Türkiye'nin 163. bölüm fragmanında korku dolu anlar yaşandı. MasterChef yarışmacısı Tolga Şener, arkasında yükselen alevler karşısında ne yapacağını bilemedi. Şaşkına dönen yarışmacı ''Allah! Ne oluyor!'' diyerek olay yerinden kaçmaya çalıştı.