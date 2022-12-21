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''Allah!'' deyip yardım istedi...

MasterChef Türkiye'nin 163. bölüm fragmanında korku dolu anlar yaşandı. MasterChef yarışmacısı Tolga Şener, arkasında yükselen alevler karşısında ne yapacağını bilemedi. Şaşkına dönen yarışmacı ''Allah! Ne oluyor!'' diyerek olay yerinden kaçmaya çalıştı.

21 Aralık 2022 Çarşamba 13:21
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''Allah!'' deyip yardım istedi...



MasterChef Türkiye 2022 sezonunun son takım oyununda yürekler ağza geldi. Tenceredeki yağın taşması sonucu oluşan alev topu, yarışmacıları ve jüri üyelerini korkuttu.

MasterChef Türkiye ekibi, TV8'in yeni dizisi Sıfırıncı Gün'ün setine konuk oldu. Oldukça gergin başlayan yeni bölüm fragmanında yarışmacı Kıvanç Karadeniz, tencerenin kapağını elinden düşürünce kapak, tuzla buz oldu.

Fragmanın ilerleyen dakikalarında ise mavi takım yarışmacıları Tolga Şener ve Metin Yavuz büyük bir kazanın eşiğinden döndü.

Tenceredeki yağ taşınca ocaktaki alev büyüdü. Tolga Şener, boyunu geçen alev karşısında neye uğradığını şaşırdı.

Danilo Zanna, yarışmacılara ''Çıkın oradan'' uyarısı yaptı.

Tolga Şener, korkuyla tezgahın dışına çıkmaya çalıştı.

Anahtar Kelimeler:
MasterChefTolga ŞenerFragmanKorkuAnYangın
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