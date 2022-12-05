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Almanya'yı alarma geçiren mektup! Hepsi kapatıldı

Almanya’nın Düsseldorf kentinde gelen bir tehdit üzerine kentteki Noel pazarlarının güvenlik amacıyla kapatıldığı bildirildi.

05 Aralık 2022 Pazartesi 21:24
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Almanya'yı alarma geçiren mektup! Hepsi kapatıldı



Almanya’nın Düsseldorf kentinde polisin bir pazaryerine yönelik tehdit mesajı alması üzerine şehir merkezindeki Noel pazarları güvenlik amacıyla kapatıldı. Belediye pazar yerlerinin kapatıldığını belirtirken, pazarların neden kapatıldığı konusunda ise bir açıklama yapmadı. Alman basını, bir kişinin belediye binasının bulunduğu bölgedeki Noel pazarına kamyonla dalmakla tehdit ettiğini iddia etti. Polisin olay yerinde olduğu ve şu ana kadar olumsuz bir durumun yaşanmadığı belirtildi.

12 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Daha önce bir kişinin arabasını kalabalığın üzerine sürmeyi planladığı yönündeki ihbar sonrası başkent Berlin’de bulunan Alexanderplatz Meydanı’ndaki Noel pazarına çıkan yollar polis tarafından trafiğe kapatılmıştı. Yaklaşık üç saat sonra pazar yerine yönelik bir tehlikenin bulunmadığı bildirilmişti.
Öte yandan, 2016 yılında Berlin'de bir kişinin çalıntı kamyonla kalabalık bir Noel pazarına dalması sonucu 12 kişi hayatını kaybetmişti.

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