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Almanya’dan ziyaretine gelen kardeşini 5 kez bıçakladı

İzmir’in Bayraklı ilçesinde, Almanya’dan ziyaretine gelen kardeşini çıkan tartışmada 5 kez bıçaklayan şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alınırken, yaralı adam tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

30 Eylül 2022 Cuma 13:00
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Almanya’dan ziyaretine gelen kardeşini 5 kez bıçakladı



Saat 01.00 sıralarında Emek Mahallesi 7284 Sokak’ta bulunan bir evde kardeşini ziyaret etmek için Almanya’dan gelen İ.Y., ile kardeşi K.Y., arasında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine K.Y., mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile kardeşi İ.Y.’yi vücudunun farklı yerlerinden 5 kez bıçakladı. Bağrışmaları duyan mahalle sakinlerince durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI, KARDEŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine adrese gelen polis ekiplerince gözaltına alınan K.Y., ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, olayda kullanmış olduğu suç aleti de muhafaza altına alındı. Yaralı durumdaki kardeşi ise sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Öte yandan, K.Y.’nin birçok suçtan kaydı olduğu öğrenilirken, başlatılan geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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