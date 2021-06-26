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‘Alternatif tıp’ adı altında işkence: Çamaşır ipiyle bel tedavisi

Doktor kontrolünde yapılması gereken ‘Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları’ merdiven altında inince işkenceye dönüyor. Tedavi umuduyla buralara başvurup ölümle burun buruna gelenlerin son örneği Elazığ’da görüldü. Bel ağrısı şikayetiyle doktora giden bir hastanın belinde iki adet delik ve deri altından çamaşır ipi geçirildiği görüldü.

26 Haziran 2021 Cumartesi 09:25
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‘Alternatif tıp’ adı altında işkence: Çamaşır ipiyle bel tedavisi

Elazığ'da yaşayan 25 yaşındaki erkek hasta, bel ağrısı şikayetiyle doktora gitti. Muayeneye başlayan Ortopedi Uzmanı Dr. Noyan Dirlik, gördükleri karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.

Hastanın belinde iki adet delik açılmış ve deri altından çamaşır ipi geçirilmişti. Hastanın şikayetini tedavi edeceğini söyleyen, hiçbir eğitimi olmayan birinin bunu yaptığı ve uygulama sonucu belinde enfeksiyon geliştiği belirlendi.

ÖLÜMCÜL BİR UYGULAMA

Hürriyet gazetesinden Buse Özel'in haberine göre hayvancılıkla uğraşan erkek hastaya 2 yıl önce ‘ankilozan spondilit’ tanısı konduğunu belirten Dr. Dirlik, şunları söyledi:

“2 yıl önce teşhis koyulan hasta birçok tedavi denemiş ama ağrıları geçmeyince farklı yöntemlere başvurmuş. Son olarak da böyle bir olay yaşamış. Hastada bir miktar enfeksiyon gelişmişti ancak bu çok riskli bir durum. Eğer enfeksiyon sinir köklerine ilerlerse sinir hasarı yaşanabilir. Bu enfeksiyon ilerlerse de ölüme kadar götürebilir. Bu tarz hiçbir işe yaramayan, alternatif tıp adı altında uygulamalara çok rastlıyoruz. 5 aydır hasta bu şekilde yaşıyor"

"LÜTFEN İTİBAR ETMEYİN"

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları (GETAT), 2014 yılında Sağlık Bakanlığı’nın çıkardığı bir yönetmelik ile devlet hastanelerinde uygulanmaya başladı.

Bu uygulamaların içinde akupunktur, hipnoz, fitoterapi gibi 15 uygulama var. Bu uygulamaların sadece doktor kontrolünde yapılması gerektiğini belirten Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi GETAT Sorumlu Hekimi Dr. Kanat Tayfun, ‘merdiven altı’ denilen uygulamaların hastaya yarardan çok zarar getirdiğini belirtti.

Dağlama, yakma, ip geçirme gibi uygulamaların hastaya zarar verdiğini söyleyen Dr. Tayfun, "Kanuna ve yönetmeliğe göre bu uygulamalar sadece doktorlar tarafından yapılabiliyor. Hekim olmadığı halde, ‘Ben el aldım, ocakta öğrendim, ailemiz de şifacı’ diyerek mezoterapi, hipnoz gibi uygulamaları yaptığını söyleyen kimseye halkımız lütfen itibar etmesin" dedi.

Anahtar Kelimeler:
Alternatif TıpIşkence
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