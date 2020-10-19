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Altun: Kıbrıs Türklerinin milli iradesine saygı duyun

Türkiye İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Olağan şüpheliler, KKTC'de dün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonuçlarından Türkiye'yi sorumlu tutuyor. Kıbrıs Türklerinin iradesini inkar politikasından vazgeçmenin zamanı geldi" dedi.

19 Ekim 2020 Pazartesi 18:13
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Altun: Kıbrıs Türklerinin milli iradesine saygı duyun

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçimine yönelik yaptığı paylaşımda şunlara yer verdi:

"Olağan şüpheliler, KKTC'de dün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonuçlarından Türkiye'yi sorumlu tutuyor. Kıbrıs Türklerinin iradesini inkar politikasından vazgeçmenin zamanı geldi. Kıbrıs Türkleri, uluslararası toplumun Kıbrıs meselesini diyalog yoluyla çözme çabalarını her zaman destekledi. Ancak her seferinde Avrupa Birliği ve diğer aktörler tarafından yüzüstü bırakıldılar.

Geçmişteki hataları tekrarlamayın ve Kıbrıs Türklerinin temsiliyetini kabul edip, milli iradesine saygı duyun. Gelin, Kıbrıs'ta adil ve hakkaniyetli bir çözüm için birlikte çalışalım." 

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