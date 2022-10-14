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Amasra'da (Bartın) maden ocağında patlama

Bartın'ın Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü’nde, yeraltında patlama meydana geldi. Olay yerine AFAD, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Maden ocağında 87 kişinin olduğu ve 11'inin kurtarıldığını açıklayan Bartın Valisi Arslan "eksi 300 kotta 44 kişi, eksi 350 kotta 5 işçi var" dedi.

14 Ekim 2022 Cuma 20:25
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Amasra'da (Bartın) maden ocağında patlama



 Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesinde patlama oldu.

Alınan bilgiye göre, TTK Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 

8 işçinin kendi imkanlarıyla madenden çıktığını açıklayan  Valisi Nurtaç Arslan "Şu an -300 kotunda 44 kişi, -350 kotunda da 5 kişi var. Kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. 8 kişi kendi imkanlarıyla kurtarıldı." dedi.

AFAD'dan yapılan açıklamada "Amasra Müessese Müdürlüğü maden ocağında trafo kaynaklı bir patlama meydana gelmiştir." denildi.

BARTIN VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, "Amasra Taşkömürü İşletme Müessesinde saat 18.15 sıralarında -300 kotunda henüz nedeni belli olmayan kısmi bir patlama meydana gelmiştir. Olay yerine tüm ekiplerimiz seferber edilerek gerekli çalışmalara başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

MADEN-İŞ SENDİKASI: TRAFO KAYNAKLI GRİZU PATLAMASI

Türkiye Maden İş Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, patlamanın yaşandığı maden ocağında vardiya sırasında 100 işçinin olduğunu, patlamanın meydana geldiği bölümde çalışan 47 işçiden 12'sinin çıkarıldığı bilgisini paylaştı. Yeşil, patlamanın nedenine ilişkin ise "trafo kaynaklı bir grizu patlaması" ifadesini kullandı.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA AÇILDI

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca, Amasra'daki maden kazası ile ilgili soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili 3 savcı görevlendirildi.

VALİ ARSLAN, OCAKTAN ÇIKAN İŞÇİYLE GÖRÜŞTÜ

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, patlamanın meydana geldiği TTK Amasra Müessese Müdürlüğü’ne geldi. Vali Arslan, maden ocağından çıkan işçi ile konuştu. Maden ocağından çıkan işçi, "Hiçbir şey bilmiyoruz. Toz- duman oldu, ne olduğunu bilmiyoruz, gözükmedi. Kendi imkanlarımla çıktım.  büyük ihtimalle de tam olarak, yani biz biraz geride olduğumuzdan dolayı sadece basınç oldu. Basınçtan dolayı toz kütlesi oldu, göz gözü görmedi" dedi.

Patlamayı haber alan çalışanların yakınları ise maden ocağına geldi. Çalışmalar sırasında bazı işçiler ocaktan çıkarıldı. Bir işçi arkadaşlarından destek alarak yürürken, durumunun iyi olduğunu söyledi. Mahsur kalan işçilerin kurtarılması için çalışmalar sürdürülüyor.

AFAD'dan yapılan açıklamada Kütahya, Eskişehir, Zonguldak ve Karabük İl AFAD Müdürleri ile AFAD Sakarya Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü'nün bölgeye yönlendirildiği açıklandı.

BAKANLAR BÖLGEYE GİDİYOR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, maden ocağındaki patlama nedeniyle Bartın Amasra'ya gidiyor.

Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Bakanlar Soylu ve Dönmez, maden ocağındaki patlama nedeniyle Bartın Amasra'ya giderek incelemelerde bulunacak.

CHP HEYETİ AMASRA'YA GİDİYOR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla Bartın Amasra’da meydana gelen patlamayı incelemek üzere heyet oluşturuldu. CHP heyeti gelişmeleri takip etmek üzere yola çıktı.

Son Güncelleme: 14.10.2022 20:53
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