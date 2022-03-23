Künye
Kıbrıs 11
parçalı bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Antalya'dan tekneyle kaçak geldiler
Antalya'dan tekneyle kaçak geldiler
Zanlı cezaevine gönderildi
Zanlı cezaevine gönderildi
Kaçakları beklerken polise yakalandılar
Kaçakları beklerken polise yakalandılar
Ev değil uyuşturucu yuvası!
Ev değil uyuşturucu yuvası!
Lokmacı Sınır Kapısında uyuşturucuyla yakalandı
Lokmacı Sınır Kapısında uyuşturucuyla yakalandı
Flaş Haber
Bir zam da alkole!
Kapat

Amazon Türkiye’de 1000 kişiyi işe alacak

Amazon, 100 milyon doların üzerinde yatırımla Türkiye'de lojistik üssü kuracağını, üs ile birlikte bir yılda 1000'den fazla istihdam yaratmayı planladığını duyurdu.

23 Mart 2022 Çarşamba 14:14
34 Okunma
Amazon Türkiye’de 1000 kişiyi işe alacak
banner108

Amazon’dan yapılan açıklamada, şirketin Türkiye’de kuracağı ilk lojistik üssün 2022 sonbaharında İstanbul Tuzla’da hizmete gireceği belirtildi.

Şirket lojistik üssü ile satış ortaklarının ve KOBİ'lerin hem yurtiçi hem de ihracat operasyonlarını desteklemeyi hedefliyor.

Açıklamada, lojistik üssü için mühendislik, insan kaynakları, muhasebe, operasyon ve bilgi işlem gibi merkez fonksiyonları için işe alım süreçlerinin başlatıldığı, müşteri hizmetleri ve lojistik ekipleri için alımlar ise önümüzdeki aylarda başlayacağı belirtildi.

Açıklamada yer alan bilgiye göre Amazon Türkiye’de bugüne kadar 500’ü aşkın kişiye istihdam yarattı. (Reuters)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Deniz 15 metre çekildi
Deniz 15 metre çekildi
Cinsel istismar iddiası: 'Beni dudağımdan öper misin?'
Cinsel istismar iddiası: 'Beni dudağımdan öper misin?'
Şiddet gördüğü eşini öldüren kadına ceza verilmedi
Şiddet gördüğü eşini öldüren kadına ceza verilmedi










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim