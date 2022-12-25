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Ambulansa yol vermeyen sürücü "ölüme sebebiyet verme" suçuyla karşılaşabilir

Türkiye'de ambulansa kasıtlı olarak yol vermeyen sürücülere verilen cezaları değerlendiren hukukçular, hastanın hayatının tehlikeye girmesi durumunda "bilinçli taksirle yaralama" ve "ölüme sebebiyet vermek" suçlarının da gündeme gelebileceğini belirtiyor.

25 Aralık 2022 Pazar 08:48
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Ambulansa yol vermeyen sürücü "ölüme sebebiyet verme" suçuyla karşılaşabilir



Özellikle İstanbul'da ve ülke genelinde ambulansa yol vermeyen sürücülerin görüntüleri kameralar tarafından görüntüleniyor.

Bu durumlarda aracı kullanan kişiye Karayolları Trafik Kanunu kapsamında cezası yazılırken, önceki gün yaşanan olayda da Pendik'ten hasta almaya giden ambulansa D-100 kara yolu Maltepe mevkiinde yol vermeyen sürücüye 819 lira idari para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi Müdürlüğü ekiplerince de bu yıl, geçiş üstünlüğü bulunan 341 araca yol vermeyen sürücülere çeşitli ihlallerden yaklaşık 100 bin lira idari para cezası kesildi.

SOSYAL MEDYADAKİ SÜRÜCÜLERE CEZAİ İŞLEM

Ayrıca sosyal medyadan yapılan tespitte 7 ambulansa yol vermeyen sürücülere de cezai işlem uygulandı.

Ambulansa yol vermeyen sürücülere uygulanan cezayı değerlendiren Hukukçular Derneği Başkanı avukat Ahmet Yılmaz, bu tür olaylarda sürücülere verilen cezanın yeterli olup olmadığı konusunun gündeme geldiğini ancak çözüm için cezaları değil de toplumsal bilinci artıracak çalışmaların yapılması gerektiğini söyledi.

Türk Ceza Kanunu'nda bu gibi olaylarla bağlantılı olarak "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçunun yer aldığını dile getiren Yılmaz, "Ambulansın sirenleri açık ve hastaneye götürülmek istenen kişi, engelleme nedeniyle ağır bir durumla karşılaşmış olsa hiç kuşkusuz daha ağır cezai yaptırımla karşılaşılabilirdi." dedi.

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