Künye
Kıbrıs 11
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Demir sopayla camı çerçeveyi indirdi
Demir sopayla camı çerçeveyi indirdi
21 yaşındaki kıza zorla fuhuş yaptırdı
21 yaşındaki kıza zorla fuhuş...
Girne'de bir garip olay!
Girne'de bir garip olay!
14 yaşındaki çocuğa cinsel saldırı
14 yaşındaki çocuğa cinsel saldırı
Ölümlü iş kazasında zanlı mahkemeye çıktı
Ölümlü iş kazasında zanlı mahkemeye...

Ambulansla doğuma giden eşini motosikletle takip eden gence otomobil çarptı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde motosikletiyle, hamile işini doğuma yetiştirmeye çalışan ambulansı takip eden gence otomobil çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

08 Ocak 2022 Cumartesi 23:09
31 Okunma
Ambulansla doğuma giden eşini motosikletle takip eden gence otomobil çarptı
banner108

Olay Antalya Gazipaşa Milli Egemenlik Bulvarı D-400 Karayolu üzerinde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Esentepe Mahallesi’nde bulunan evlerinde doğum sancısı başlayan eşi Selma Özdemir için ambulansı arayan 24 yaşındaki Nusret Özdemir, 07 UV 067 plakalı motosikletiyle eşini taşıyan ambulansın peşine takıldı.

Hastane kavşağında yavaşlayan ambulansı geçmek isteyen Nusret Özdemir’e, Gazipaşa-Alanya istikametinde ilerleyen, Mahmut K. yönetimindeki 07 AKB 299 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle 45 metre sürüklenen motosikletin sürücüsü Nusret Özdemir kazada ağır yaralandı.

Eşini taşıyan ambulansta bulunan sağlık görevlileri kazazedeye ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansta bulunan hamile eş, kocasını kanlar içinde yerde görünce şok geçirdi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından olay yerine çağrılan başka ambulansla önce Gazipaşa Devlet Hastanesine sevk edilen Nusret Özdemir, daha sonra Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Özdemir, burada ameliyata alındı.

Nusret Özdemir’in ambulansın arkasından motosikletiyle takip ettiği görüntü, güvenlik kameralarına yansıdı. Özdemir’in ambulansın arkasından hızla ilerlediği görüntülere yansıdı. Özdemir’in ameliyathanede hayatta kalma savaşı verdiği sıralarda doğuma giren eşi Selma Özdemir ise bir kız çocuğu dünyaya getirdi.

Son Güncelleme: 09.01.2022 00:25
Anahtar Kelimeler:
AntalyaDoğuma Giden Eşini Motosikletle Takip Eden Gence Otomobil çarptıGazipaşa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şanlıurfa sınırında patlama! Milli Savunma Bakanlığı (MSB) acı haberi duyurdu
Şanlıurfa sınırında patlama! Milli Savunma Bakanlığı (MSB) acı haberi duyurdu
Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları düne göre yükseldi
Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları düne göre yükseldi
Bedelli askerlik ücreti belli oldu
Bedelli askerlik ücreti belli oldu
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim