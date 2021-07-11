Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Defalarca mahkemeye çıktı, ihraç işlemleri devam ediyor
Defalarca mahkemeye çıktı, ihraç işlemleri...
1 kişi daha aranıyor
1 kişi daha aranıyor
Kadına şiddet bitmiyor ; “Burada ne işin var, defol”
Kadına şiddet bitmiyor ; “Burada...
18 yaşındaki oğlu kollarını kesmeye başladı
18 yaşındaki oğlu kollarını kesmeye...
Beni aldatıyorsun deyip tokat attı
Beni aldatıyorsun deyip tokat attı

Anadolu Ajansı (AA) çalışanı denizde kayboldu!

banner102

Asaroğlu'nun denizde kaybolduğu saatte başlanan arama çalışmalarına havanın kararması üzerine pazartesi sabaha kadar ara verildi

11 Temmuz 2021 Pazar 21:56
153 Okunma
Anadolu Ajansı (AA) çalışanı denizde kayboldu!

Üsküdar Kuzguncuk'ta denize girdikten sonra kaybolan Anadolu Ajansı (AA) Ulaştırma Servisinde görevli Ali Asaroğlu'nu arama çalışmalarına yarın sabaha kadar ara verildi.

Kuzguncuk sahilinden denize giren ve bu sırada yanında bulunan arkadaşından suya atlarken kendisinin görüntüsünü çekmesini isteyen Asaroğlu bir anda gözden kayboldu.

Arkadaşının haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri ile itfaiye ve deniz polisi dalgıçları çağrıldı.

Asaroğlu'nun denizde kaybolduğu saatte başlanan arama çalışmalarına havanın kararması üzerine pazartesi sabaha kadar ara verildi.

Görgü tanıklarından Sedrullah Yücekaya, Asaroğlu'nun denize girdiği yerden yaklaşık 100 metre sonra sudan çıkarak "İmdat" diye bağırdığını, daha sonra yeniden gözden kaybolduğunu söyledi.

Son Güncelleme: 11.07.2021 23:43
Anahtar Kelimeler:
Ali AsaroğluAnadolu Ajansı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alevlerin arasında kalan kaplumbağa son anda kurtarıldı; doğaya salındı
Alevlerin arasında kalan kaplumbağa son anda kurtarıldı; doğaya salındı
Türkiye'de 37 can kaybı, 5 bin 261 yeni vaka
Türkiye'de 37 can kaybı, 5 bin 261 yeni vaka
Türkiye'de son bir haftada toplam 5 milyon 131 bin 997 salgın aşısı uygulandı
Türkiye'de son bir haftada toplam 5 milyon 131 bin 997 salgın aşısı uygulandı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim