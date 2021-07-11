Anadolu Ajansı (AA) çalışanı denizde kayboldu!

Üsküdar Kuzguncuk'ta denize girdikten sonra kaybolan Anadolu Ajansı (AA) Ulaştırma Servisinde görevli Ali Asaroğlu'nu arama çalışmalarına yarın sabaha kadar ara verildi.

Kuzguncuk sahilinden denize giren ve bu sırada yanında bulunan arkadaşından suya atlarken kendisinin görüntüsünü çekmesini isteyen Asaroğlu bir anda gözden kayboldu.

Arkadaşının haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri ile itfaiye ve deniz polisi dalgıçları çağrıldı.

Asaroğlu'nun denizde kaybolduğu saatte başlanan arama çalışmalarına havanın kararması üzerine pazartesi sabaha kadar ara verildi.

Görgü tanıklarından Sedrullah Yücekaya, Asaroğlu'nun denize girdiği yerden yaklaşık 100 metre sonra sudan çıkarak "İmdat" diye bağırdığını, daha sonra yeniden gözden kaybolduğunu söyledi.