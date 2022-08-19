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Anahtar görünümlü suikast silahı çıktı

İzmir'in Buca ilçesinde, denetimde durdurulan otomobilde yapılan aramada anahtar görünümünde suikast silahı ele geçirildi. Suç kaydı kabarık çıkan sürücü tutuklandı.

19 Ağustos 2022 Cuma 11:10
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Anahtar görünümlü suikast silahı çıktı


İzmir'in Buca ilçesinde, denetimde durdurulan otomobil sürücüsü S.Ç.'nin (32) üzerinde garaj anahtarı görünümünde suikast silahı ele geçirildi. 14 yıl cezaevinde kaldığı öğrenilen ve suç kayıtları bulunan S.Ç., tutuklandı.

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, rutin asayiş denetimi sırasında, sürücünün şüpheli hareketler sergilediği otomobilini durdurdu.

Aracın içinde ve sürücü S.Ç.'nin üzerinde yapılan aramada, garaj anahtarı görünümünde suikast silahı bulundu.

Silahı inceleyen ekipler, 2 mermi atabildiğini tespit etti. Şüphelinin üzerinden 35 bin lira da çıktı.

Gözaltına alınan, 'suç örgütüne üye olmak', 'uyuşturucu ticareti' ve 'yasa dışı silah ticareti' suçlarından kaydı olduğu tespit edilen şüpheli S.Ç.'nin 14 yıl cezaevinde kaldığı da öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen S.Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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