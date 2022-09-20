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Anayasa Mahkemesi'nden HDP kararı

Anayasa Mahkemesi (AYM) HDP kapatma davasında reddi hakim talebini reddetti. Ek deliller ile ilgili savunma için partiye ek süre verdi.

20 Eylül 2022 Salı 11:47
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Anayasa Mahkemesi'nden HDP kararı


HDP'ye yönelik kapatma davasında süreç devam ediyor.

Kapatma davası kapsamında Anayasa Mahkemesi, HDP'nin taleplerini görüştü. 

Esas hakkındaki savunmasını Nisan ayında veren HDP, Temmuz ayında da ek delilleri Anayasa Mahkemesi'ne sundu.

Mahkemeden bazı talepleri de oldu HDP, delil olarak gösterilen soruşturma ve fezlekelere itiraz etmiş özellikle Semra Güzel hakkındaki yargılamanın devam ettiğin belirterek davanın reddini talep etmişti.

Ayrıca, yine iki CD içinde hem Anayasa Mahkemesi hem de HDP'ye gönderilen 281 Kürtçe ses kaydının çözümü için de ek süre istendi. HDP savunmasında mahkeme üyesi İrfan Fidan'a yönelik reddi hakim talebinde bulunmuştu.

Yüksek Mahkeme, partinin reddi hakim talebini reddetti. Ek deliller ile ilgili savunma için partiye ek süre verdi.

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