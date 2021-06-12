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Ankara Ağır Ceza Hâkimi Buket Demirel evinde ölü bulundu

Ankara 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi üyesi hâkim Buket Demirel, hayatını kaybetti....

12 Haziran 2021 Cumartesi 23:29
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Ankara Ağır Ceza Hâkimi Buket Demirel evinde ölü bulundu

Türkiye'nin Hatay ilinin Reyhanlı ilçesindeki  bombalı saldırının Ankara'da görülen duruşmasında gözlerinin dolması ile gündeme gelen ve rahatsızlığı nedeniyle bir süredir izinli olan hakim Buket Demirel, yalnız yaşadığı evde cansız olarak bulundu

Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi üyesi hâkim Buket Demirel, hayatını kaybetti.

Batıkent Turgut Özal Mahallesi'nde yalnız yaşayan 54 yaşındaki Demirel'in cansız bedeni, bu sabah yakınları tarafından bulundu.

Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görev yaparken tedavi gördüğü diyabet ve böbrek hastalığı nedeniyle idari izin aldığı belirtilen Demirel'in kısa bir süre önce kalp ameliyatı geçirdiği öğrenildi.

Hâkim Demirel'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Buket Demirel, 2013'te Hatay Reyhanlı'da, 5'i çocuk 52 kişinin hayatını kaybettiği katliama ilişkin davanın güvenlik gerekçesiyle Ankara 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmasında gözlerinin dolmasıyla gündeme gelmişti.

Son Güncelleme: 12.06.2021 23:37
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