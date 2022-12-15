Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
KKTC'ye giriş yaparken tutuklandı
KKTC'ye giriş yaparken tutuklandı
İşlediği suçtan cezaevine gönderildi
İşlediği suçtan cezaevine gönderildi
Çaldığı tüpleri markete sattı
Çaldığı tüpleri markete sattı
Girne’de sahte para: 6 zanlıdan 1’inin suçsuz olduğu anlaşıldı, 5 zanlı cezaevine gönderildi
Girne’de sahte para: 6 zanlıdan...
Trafikte milletvekiline hakaret etti
Trafikte milletvekiline hakaret etti
banner107

Ankara'da aslan paniği

Ankara Gölbaşı'nda kapatılan hayvanat bahçesinden aslan kaçtı. Bir süre caddede başıboş şekilde dolaşan aslan, Doğa Koruma ekiplerince yakalandı.

15 Aralık 2022 Perşembe 14:28
337 Okunma
Ankara'da aslan paniği



Ankara'da gece saatlerinde hayvanat bahçesinden kaçan aslan paniğe neden oldu.

Gölbaşı ilçesi İncek Mahallesi’nde 4 bin metrekarelik arazide kurulu hayvanat bahçesinin ruhsatı, içerideki aslan ve kaplanların kükreme sesi ve kötü koku nedeniyle mahkeme kararıyla iptal edildi.

Daha önce yargı sürecinde mühürlenip, iş yeri sahibinin itirazı üzerine açılan hayvanat bahçesi, ruhsat iptali kararıyla ekimde ikinci kez mühürlendi ve hayvanların tahliyesi için süre verildi.

Mahalle arasında ziyarete kapalı hayvanat bahçesindeki aslanlardan biri, dün sabaha karşı kafesinden kaçtı. Mahallede ve yolda araçların önünde koşarken güvenlik kamerasına yansıyan aslan, daha sonra Rıfat Aloğlu isimli bir vatandaşın evinin bahçesine girdi.

Sabaha karşı köpeklerin havlamasıyla uyanan ev sakinleri, bahçede aslanı görünce büyük korku yaşadı. Aslan, daha sonra hayvanat bahçesindeki görevliler tarafından yakalanıp, götürüldü.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 9'uncu Bölge Müdürlüğü ekipleri, aslanın kaçtığı ihbarı üzerine bölgede inceleme yaptı. Ekipler, aslanın tekrar kafesine konulduğu yönünde tutanak tuttu.

"KORKUDAN DIŞARI ÇIKAMDIK"

Rıfat Aloğlu, köpeklerin havlamasıyla uyandıklarını ve yeğeninin bahçede aslanla karşılaştığını söyledi. Korkudan dışarı çıkamadıklarını belirten Aloğlu, "Daha önce de maymun kaçmıştı. Maymun da yan tarafımızda bulunan işletmeye girmişti. Maymundan bile tedirgin olduk, aslandan nasıl korkmayalım?" dedi.

Anahtar Kelimeler:
AnkaraAslanPanik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yerli Malı Haftası etkinliğinde 8 öğrenci zehirlendi
Yerli Malı Haftası etkinliğinde 8 öğrenci zehirlendi
Bakan Bozdağ'dan İmamoğlu kararına ilişkin açıklama
Bakan Bozdağ'dan İmamoğlu kararına ilişkin açıklama
Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nu hedef aldı: Şov yapıyor!
Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nu hedef aldı: Şov yapıyor!








Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim