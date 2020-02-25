Ankara'da Esenboğa Havalimanı'nda koronavirüs alarmı

Uçaktaki bir yolcuda corona virüs belirtileri olduğu ve uçuş ekibinin acil iniş kararı aldığı öğrenildi. Uçağı karşılamak üzere çok sayıda sağlık ekibi hazır bulunduruldu.

Uçaktaki 17 yolcu şüpheli olarak değerlendirildiği bildirildi.

KUM'DAN GELEN 12 YOLCUDA ATEŞ SINIRIN ÜSTÜNDE

Uçakta 132 yolcu bulunduğu öğrenildi. Edinilen bilgilere göre İran'ın Kum kentinden gelen 12 yolcuda ateş seviyesi sınırın üstünde. Sağlık Bakanlığı ekiplerince kontrollerin yapıldığını aktardı.

Saat 12.30 itibarıyla Sağlık Bakanlığı ekipleri, ikinci bir kontrol için uçağa giriş yaparken tarama sürüyor.



Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından yayımlanan talimatla Türk şirketlerinin yalnızca İran'dan sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının taşınmasına izin verilmişti.

Bu talimat doğrultusunda Covid-19 şüphesiyle karantinaya alınan yolcunun Türk kimlikli olma olasılığının yüksek olduğu belirtildi.

TC Sağlık Bakanı Koca: Uçaktaki 132 yolcu ve mürettebat 14 gün gözlem altında tutulacak.

NTV