Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Yapay zeka en tehlikeli bakterileri öldürmenin yolunu buldu
Bakterileri öldürmenin yolunu buldu
Süt ürünleri inme riskini azaltır mı?
Süt ürünleri inme riskini azaltır...
Twitter kullanıcılarına puan verecek
Twitter kullanıcılarına puan verecek
Corona Virüsü Nedir, Nasıl Korunulur?
Corona Virüsü Nedir, Nasıl Korunulur?
ABD'de yapılan araştırmaya göre 'çok okuyan çok yaşıyor'
Çok okuyan çok yaşıyor

Ankara'da Esenboğa Havalimanı'nda koronavirüs alarmı

Tahran - İstanbul seferini yapan THY uçağı, bazı yolcularda koronavirüs şüphesi görülmesi nedeniyle Ankara'ya yönlendirildi.

25 Şubat 2020 Salı 12:26
Ankara'da Esenboğa Havalimanı'nda koronavirüs alarmı
banner48

Uçaktaki bir yolcuda corona virüs belirtileri olduğu ve uçuş ekibinin acil iniş kararı aldığı öğrenildi. Uçağı karşılamak üzere çok sayıda sağlık ekibi hazır bulunduruldu.

Uçaktaki 17 yolcu şüpheli olarak değerlendirildiği bildirildi. 

KUM'DAN GELEN 12 YOLCUDA ATEŞ SINIRIN ÜSTÜNDE

Uçakta 132 yolcu bulunduğu öğrenildi. Edinilen bilgilere göre İran'ın Kum kentinden gelen 12 yolcuda ateş seviyesi sınırın üstünde. Sağlık Bakanlığı ekiplerince kontrollerin yapıldığını aktardı. 

Saat 12.30 itibarıyla Sağlık Bakanlığı ekipleri, ikinci bir kontrol için uçağa giriş yaparken tarama sürüyor.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından yayımlanan talimatla Türk şirketlerinin yalnızca İran'dan sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının taşınmasına izin verilmişti.

Bu talimat doğrultusunda Covid-19 şüphesiyle karantinaya alınan yolcunun Türk kimlikli olma olasılığının yüksek olduğu belirtildi.

TC Sağlık Bakanı Koca: Uçaktaki 132 yolcu ve mürettebat 14 gün gözlem altında tutulacak.

NTV

Son Güncelleme: 25.02.2020 13:51
Anahtar Kelimeler:
ThyKoronavirüsEsenboğa Havalimanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tutuklanan kaptan pilotun ifadesinin detayları belli oldu
Tutuklanan kaptan pilotun ifadesinin detayları belli oldu
Pegasus, İran uçuşlarını geçici süreyle durdurdu
Pegasus, İran uçuşlarını geçici süreyle durdurdu
THY 27 Şubat'a kadar İran'a seferlerini iptal etti
THY 27 Şubat'a kadar İran'a seferlerini iptal etti
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim