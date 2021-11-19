Ankara'da patlama!

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir binada patlama meydana geldi. Patlama sonucu bir bölümü çöken binadaki baba ile kız çocuğu hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.



Kızlarpınarı Caddesi'ndeki 114 numaralı binada meydana gelen patlama sonrası emniyet, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.



İlk tespitlere göre gaz sızıntısı nedeniyle gerçekleştiği tahmin edilen patlama sonucu binanın bir bölümü çöktü.

Olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri arama köpekleri ile göçükte arama-kurtarma çalışması yaptı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara'da 3 katlı binada yaşanan ve 2 kişinin öldüğü 3'ü ağır 4 kişinin de yaralandığı patlamayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.



Savcılıktan yapılan açıklamada, "İlimiz Keçiören ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi’ndeki bir binada 18.11.2021 günü saat 23.10 sıralarında meydana gelen patlamayla ilgili olarak Başsavcılığımız tarafından soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Arama kurtarma çalışmalarında Umutcan Yeter (21), Beyzagül Yokuş (15), Irak uyruklu Usame Kahtan (5), hamile Zine Abdülkerim Ahmed El Vahap (26), Muhammed Kahtan (35) ile Melek Kahtan (2) yaralı olarak çıkarıldı ve ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.



Yaralılardan Muhammed Kahtan ile 2 yaşındaki kızı Melek, hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, patlamayla ilgili Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Keçiören’de meydana gelen patlamada, aynı aileden 2 yaşlarında bir kız çocuğu ve 35 yaşlarında baba hayatını kaybetti. 5 yaşlarındaki erkek kardeşin ise durumu ağır. Hamile annenin tedavisine devam ediliyor" dedi.



Güvenlik şeridi çekilen olay yerinde polis detaylı inceleme yaptı. Enkaz kaldırma çalışmalarına ise sabah devam edilecek.



Hayatını kaybeden Muhammed Kahtan'ın Türkiye'ye 5 yıl önce geldiği ve OSTİM Organize Sanayi Bölgesi'nde bir oto tamircisinde çalıştığı öğrenildi.

"KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI DAVA NEDENİYLE DURDURULDU"

Ankara Valisi Vasip Şahin, patlamanın gerçekleştiği Kızlarpınarı Caddesi'ndeki 114 numaralı binanın bulunduğu bölgede basın mensuplarına açıklama yaptı.

60 yıllık binanın kentsel dönüşüm kapsamında olduğunu vurgulayan Şahin, bir soru üzerine şunları söyledi:

"Binada toplamda 11 daire var. Bu dairelerin bir kısmı boş, bir kısmında ikamet ediliyor. Yine belediye başkanımızın da söylediği gibi bu alan kentsel dönüşüme tabi tutulabilir alan ama maalesef kentsel dönüşümle ilgili çalışmalar bir sivil toplum kuruluşumuz tarafından mahkemeye götürüldüğü için çalışmaları durdurulan bir alan. Belediyemiz yine hukuki mücadelesini devam ettiriyor, inşallah buralarda en kısa zamanda kentsel dönüşüm sağlanarak vatandaşlarımızın daha güvenli binalarda oturması temin edilecek.



Bina ruhsatlı, iskanı olan bir bina ama eski bir bina, eski yönetmelik hükümleri doğrultusunda yapıldığı için kentsel dönüşüme tabi olan alanlardan biri."

"DOĞALGAZ MI LPG Mİ İNCELEMEDEN SONRA BELLİ OLACAK"

Binadaki patlamanın doğalgaz sızıntısı sebebiyle olup olmadığı sorulan Şahin, "Binada hem doğalgaz sistemi var hem de LPG kullanılıyor. Hangisinden kaynaklandığı ancak teknik incelemeden sonra anlaşılacak" açıklamasında bulundu.