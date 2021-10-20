Ankara'da patlama!

Çankaya ilçesi Söğütözü Mahallesi Dumlupınar Bulvarı üzerinde bulunan MTA Genel Müdürlüğü yerleşkesindeki doğal gaz vanasında, saat 09.50'de patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıktı. Çevrede panik yaşanırken, dakikalar sonra ikinci patlama oldu.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevlere müdahale ederken, polis de çevrede güvenlik önlemi aldı. Eskişehir yolunun kenarındaki patlama nedeniyle ulaşım, kontrollü sağlandı. İtfaiyenin çalışmaları sonrası yangın söndürüldü.

MTA'DAN AÇIKLAMA

Öte yandan MTA Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, patlamanın doğal gaz vanasında meydana geldiği belirtilerek, "Kurum girişindeki doğalgaz vanamızda patlama meydana gelmiştir. Herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır, müdahale devam etmekte olup kontrol altına alınmıştır" denildi.

ANKARA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, "MTA Genel Müdürlüğü Yerleşkesindeki doğal gaz iletim hattında oluşan gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlama sonucu çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürülmüştür. Herhangi bir can kaybı ya da yaralı bulunmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE'SİNDEN AÇIKLAMA

Ankara Büyükşehir Belediye'sinden yapılan açıklama, "MTA Genel Müdürlüğü yerleşkesindeki doğalgaz kazanında patlama olduğuna dair gelen ihbarlar üzerine saat 09.57'de itfaiyemizin Merkez, Bilkent ve Çayyolu İstasyon ekipleri bölgeye sevk edilmiştir. Yangın, doğalgaz kesintisi de sağlanarak saat 10.35'te söndürülmüştür. Herhangi bir can kaybı ya da yaralı bulunmamaktadır." denildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yaptığı açıklamada "Yakınında ısı merkezi olduğu için borunun içinde, patlama orada gerçekleşmiş. Çok şükür can kaybı yok. Tespit yapıldıktan sonra açıklama yapılacak. Ankara'mıza geçmiş olsun." dedi.

DHA