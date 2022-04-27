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Ankara'da şaşkına çeviren görüntüler!

Ankara'nın göbeğinde yaşanan bir olay görenleri hayretler içinde bıraktı. Başkentin işlek noktalarından Sakarya Caddesi'nde bir vatandaş çıplak halde sokakta yürürken görüldü. Elinde bira şişesi olduğu belirtilen bir şişeyle yürüyen kişinin o anları sosyal medyada çok konuşuldu.

27 Nisan 2022 Çarşamba 17:25
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Ankara'da şaşkına çeviren görüntüler!

Ankara’nın merkezi caddelerinden Sakarya Caddesi’nde çıplak şekilde yürüyen şahıs görenleri şoke etti. Sakarya Caddesi’nde yaşanan olayda, çıplak bir kişinin elinde içki şişesiyle yürüdüğü görüldü. Şahsın bu halleri vatandaşlar tarafından görüntülendi.

"DAYI ÇIPLAK OLARAK ANKARA'YI TURLAMAK İSTİYOR GALİBA"

Sosyal medya kullanıcıları da Ankara'da yaşanan olay karşısında şaşkınlıklarını gizlemedi.

Kullanıcılardan biri "Yer Ankara… Şener Şen’in Çıplak vatandaş filmi tekrar çekilmiyor… İnsanlar artık ne yapacağını şaşırmış durumda…" yorumunu yaptı.

Bir başka kullanıcı ise aynı kişinin farklı bir noktada yanından geçtiğini belirterek "Dayı çıplak olarak Ankara'yı turlamak istiyor galiba" dedi.

(İHA)

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