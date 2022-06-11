Künye
Kıbrıs 33
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Askeri yasak bölgeyi ihlal ettiler
Askeri yasak bölgeyi ihlal ettiler
150 bin TL değerinde malzeme çaldı
150 bin TL değerinde malzeme...
Cep telefonuyla taciz!
Cep telefonuyla taciz!
İşlediği suçtan 5 yıl hapis cezası aldı!
İşlediği suçtan 5 yıl hapis...
Yozgat'tan 169 adet eski eser getirdi
Yozgat'tan 169 adet eski eser...

Ankara'da şiddetli sağanak

Ankara'da şiddetli sağanak: Yollar göle döndü, evleri su bastı

11 Haziran 2022 Cumartesi 20:17
0 Okunma
Ankara'da şiddetli sağanak
banner48

Ankara'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kentin tamamında etkili olan yağış nedeniyle bazı alt geçitler suyla doldu, trafikte aksamalar yaşandı. AFAD, ihbarlar ve kurtarma çalışmalarıyla ilgili son durumu paylaştı. Altındağ ilçesinde aracı ile sele kapılan servis sürücüsünün cansız bedenine ulaşıldı.

Ankara'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Altındağ  aracı ile sele kapılan servis sürücüsünün cansız bedenine ulaşıldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, hayatını kaybeden kişinin İlkay Yiğit olduğunu açıkladı.

Sel sularında yaklaşık 1,5 kilometre sürüklendiği belirlenen İlkay Yiğit'in cesedi, yapılan incelemenin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Öğleden sonra aniden bastıran ve kentin tamamında etkili olan yağış nedeniyle bazı alt geçitler suyla doldu. Bazı cadde, bulvar ve sokaklarda da trafikte aksamalar yaşandı.

AFAD, bölgede yaşananlar ve kurtarma çalışmalarıyla ilgili son durumu paylaştı.

Yapılan açıklamaya göre; Ankara’da etkili olan yağış nedeniyle,112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen toplam ihbar sayısı 2217’ye ulaştı.

Araç içinde sele kapılan bir vatandaşımızı arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere AFAD’dan 21, JÖAK’tan 23 kişilik ekip olay bölgesine yönlendirildi..

Sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekerken, bazıları yollarda kaldı. Bazı ev ve iş yerlerini su basarken, belediye ekipleri temizlik çalışması başlattı.

Kentin merkezinde sağanağa metro istasyonları ve otobüs duraklarında yakalanan vatandaşlar, dakikalarca yağmurun dinmesini bekledi.

BİNALARIN ÇATILARI UÇTU

Kentte yağmur ile birlikte rüzgar da etkili oldu. Bazı bölgelerde binaların çatıları uçtu, ağaçlar devrildi. Altındağ ilçesinde binanın camları şiddetli rüzgarda kırıldı.

YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Şiddetli yağış, özellikle Çankaya, Mamak, Altındağ ve Keçiören ilçelerinde etkili oldu. Birçok noktada su birikintileri oluştu, Çankaya Dikmen bölgesinde bazı yollar kısa sürede göle döndü.

METREKAREYE 20 KİLOGRAM YAĞIŞ

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, metrekareye 20 kilogram yağış düştüğünü, kendilerine önemli bir ihbar ulaşmadığını bildirdi. Çataklı, gelişmeleri AFAD Başkanlığında takip ettiklerini bildirdi.

AKŞAMA KADAR DEVAM EDECEK

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, gök gürültülü sağanağın akşama kadar devam etmesinin beklendiği kaydedildi.

Büyükşehir Belediyesinin, tüm birimlerinden 1277 araç ve 3 bin 138 personeliyle teyakkuz halinde bulunduğu ifade edilen açıklamada, vatandaşlardan yağışın olumsuzluklarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sulama kanalına düşen ikizler boğuldu
Sulama kanalına düşen ikizler boğuldu
TBMM Başkanı Şentop'un koruma ekibi kaza yaptı
TBMM Başkanı Şentop'un koruma ekibi kaza yaptı
Evin balkonu var ama balkona çıkacak kapı yok...
Evin balkonu var ama balkona çıkacak kapı yok...










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim