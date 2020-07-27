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Ankara Söğütözü'nde iş merkezinde yangın

Ankara'nın Söğütözü semtinde bulunan bir iş merkezinde yangın çıktı. Yangın nedeniyle binadakiler tahliye ediliyor. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

27 Temmuz 2020 Pazartesi 18:05
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Ankara Söğütözü'nde iş merkezinde yangın

Yangın, saat 17.30 sıralarında Çankaya ilçesinde plazaların yoğun olduğu Söğütözü Mahallesi'ndeki plazada çıktı.

Plazanın 5. katında bulunan terasta bilinmeyen nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüdü. Yangını görenler itfaiyeye haber verirken, büyüyen alevler üst katlara sıçradı.

inadan yükselen dumanlar, gökyüzünü kapladı. Binanın yanan bölgelerinden kopan parçalar yere düşerken, çevrede büyük korku yaşandı.

Bina tahliye edilirken, gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

İtfaiyenin yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Bu sırada polis ekipleri de çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

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YangınAnkara
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