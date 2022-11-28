Anne vahşeti... Günlerce aç bırakıp işkence etti

Zihinsel engelli olduğu belirtilen annesi tarafından şiddete maruz kalan küçük çocuğun günlerce aç bırakıldığı ortaya çıkmıştı.

Köyden dönen baba havalandırmadan eve girince durum ortaya çıkmıştı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Yanık, "Gaziantep'te bir annenin 5 yaşındaki kızına uyguladığı şiddet hepimizi derinden yaraladı. Bakanlık olarak şiddet mağduru kızımızın tedavi sürecini yakından takip ediyoruz" dedi.

“EŞİM SÜREKLİ KIZIMA ŞİDDET UYGULUYORDU”

Baba Cihan Yıldız, eşinin sürekli kızına şiddet uyguladığını ifade ederek, “Bu yeni bir olay değil geçen seneden beri eşim kızıma şiddet uyguluyormuş bazen diğer çocuklarıma da şiddet uyguluyordu. Ama özellikle kızıma çok şiddet uyguluyordu. Ben dün ikindi sıralarında eve geldim. Kapı kapalıydı havalandırmadan eve girdim. Eve girdiğimde çocuk oda da bitkin bir halde yatıyordu. Gözleri şiş ve mosmordu kollarında ısırık izleri vardı" dedi.

Sağlık görevlilerini aradığını söyleyen baba Yıldız, "Şuan sağlık durumu biraz iyiye gitti ama hala durumu ağır. Halim ortada çocuğum çok kötü durumda ne yapacağımı bilemiyorum. Diğer çocuklarımda perişan halde. Çocuğuma bir şey olmasın diye doğru düzgün çalışamıyorum. 3 gün zeytin topladım çocuğumu bu halde buldum” diye konuştu.

ANNE TUTUKLANDI

Gaziantep Valisi Davut Gül, kentte annesi tarafından işkence edilerek günlerce aç bırakılan 5 yaşındaki Firdevs Y. ile ilgili açıklamada bulundu. Kızına şiddet uygulayan annenin zihinsel engelli olduğunu açıklayan Vali Gül, annenin tutuklanarak cezaevine gönderildiğini, diğer çocukların ise devlet korumasına alındığını duyurdu. Vali Gül, konu ile ilgili açıklamasında, "Zihinsel engelli bir annenin, 5 yaşındaki kızına uyguladığı şiddet hepimizi derinden üzmüştür. Kızımızın tedavisi Valiliğimiz tarafından takip edilmektedir. Çocuklar, sosyal hizmetler çerçevesinde devlet korumasına alınmıştır. Şüpheli kişi mahkeme tarafından tutuklanmıştır" ifadelerine yer verdi.