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Anne ve ikiz kızları sağ kurtarıldı, bir çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarındaki 6.6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı'da yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazında 4 çocuğuyla mahsur kalan Seher Dereli Perinçek ile ikiz kızları Elzem ve Elif Perinçek, yaklaşık 23 saat sonra yaralı kurtarıldı. Enkazdan çıkarılan, henüz kimliği belirlenemeyen bir çocuk ise yaşamını yitirdi.

31 Ekim 2020 Cumartesi 16:15
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Anne ve ikiz kızları sağ kurtarıldı, bir çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

Ege Denizi'nde, Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen depremde Doğanlar Apartmanı yıkıldı. Depremde Ege Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olan Seher Dereli Perinçek ile çocukları 10 yaşındaki ikizleri Elzem ve Ezel, 7 yaşındaki Umut ve 3 yaşındaki Elif de enkaz altında kaldı. Seher Dereli Perinçek ile 16 saat sonra irtibat kuruldu. Ekiplerin yoğun çabası sonucu depremden yaklaşık 23 saat sonra, saat 14.00 sıralarında Seher Dereli Perinçek ile ikizleri Elzem ve Elif Perinçek yaralı olarak kurtarıldı. Bir çocuğun da cansız bedenine ulaşıldı. Yaşamını yitiren çocuğun kimlik tespiti için çalışma başlatıldı.

VALİ VE İL EMNİYET MÜDÜRÜ DEPREM BÖLGESİNDE

Öte yandan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ve İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, 7 katlı Doğanlar Apartmanı'nda yapılan arama kurtarma çalışmalarını bölgeye gelerek takip etti.

Apartmanın enkazında arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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