Künye
Kıbrıs 9
parçalı bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Cengizköy’de ölümlü trafik kazası!
Cengizköy’de ölümlü trafik kazası!
Lefkoşa'da terör estirdiler!
Lefkoşa'da terör estirdiler!
PCR sahteledi, kaçak çıktı!
PCR sahteledi, kaçak çıktı!
Terör estirdiler!
Terör estirdiler!
Ölümlü kazada karar açıklandı!
Ölümlü kazada karar açıklandı!

Anne ve karnındaki 8 aylık bebeğini corona virüs ayırdı

Rize'de corona virüs tedavisi gördüğü hastanede durumu ağırlaşınca 8 aylık bebeği sezaryenle alınan 27 yaşındaki Neriman Kösem, entübe edildiği yoğun bakımda hayatını kaybetti.

23 Ocak 2022 Pazar 09:01
0 Okunma
Anne ve karnındaki 8 aylık bebeğini corona virüs ayırdı
banner108

Rize'de 8 aylık hamile kadın corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Yaklaşık 1 ay önce corona virüs belirtileri gösteren 8 aylık hamile Neriman Kösem'e test yapıldı. Test sonucu pozitif çıkan Kösem, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Kösem'in durumunun ağırlaşması ile karnındaki kız bebeği de sezaryenle alınarak kuvöze kondu. Yoğun bakımda tedavi olan Kösem ise doğumdan 16 gün sonra 21 Ocak'ta hayatını kaybetti.

Kösem'nin cenazesi, merkeze bağlı Gündoğdu Mahallesi'nde toprağa verildi. Bu arada 3 yaşında bir oğlu da olan Kösem'in yeni doğan kızına 'İpek' adı verildiği ve tedavisinin ardından bebeğin taburcu edildiği belirtildi.

Son Güncelleme: 23.01.2022 10:02
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kediyi boğarak öldüren kişi tutuklandı
Kediyi boğarak öldüren kişi tutuklandı
Kabaş 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan tutuklandı
Kabaş 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan tutuklandı
Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı
Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim