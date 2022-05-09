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Anne ve kızı kaza kurbanı

Amasya'da minibüsün emniyet şeridinde bekleyen pikaba arkadan çarpması sonucu sürücünün eşi ve kayınvalidesi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

09 Mayıs 2022 Pazartesi 09:20
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Anne ve kızı kaza kurbanı

Amasya Samsun kara yolu Otogar Kavşağı mevkisinde, Samsun yönüne giden Özkan Kiraz'ın kullandığı minibüs, emniyet şeridinde bekleyen Gökhan Fidan yönetimindeki pikaba arkadan çarptı.

Kazada, minibüs sürücüsünün eşi Hatice Kiraz ile kayınvalidesi Dürdane Argun hayatını kaybetti, sürücüler ile minibüsteki Sudenaz, Nagihan, Nurbanu Kiraz, Mustafa ve Emine Argun yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
 

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