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Anneanne ve dedesinin mezarına kenevir ekti

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Afyonkarahisar'da karı kocaya ait iki mezarın üzerinde kenevir bitkisi tespit edildi. Keneviri mezarlığa, çiftin torununun ve damadının ektiği belirlendi. Şüpheliler gözaltına alındı.

16 Temmuz 2021 Cuma 17:25
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Anneanne ve dedesinin mezarına kenevir ekti

Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde anneanne ve dedesinin mezarlarına kenevir bitkisi eken 29 yaşındaki Ç.G. ile 56 yaşındaki babası G.G.  gözaltına alındı. Baba ve oğlun evlerinde de uyuşturucu ele geçirildi.

Dazkırı ilçesine bağlı Yukarıyenice köyünün mezarlığında, 12 Temmuz günü karı kocaya ait iki mezarın üzerine ekili kenevir bitkisini görenler, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, 2 ayrı mezar üzerinde 26 kök kenevir olduğunu tespit etti. Ekipler şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Yapılan araştırmada Ç.G.'nin anneanne ve dedesinin mezarlarına kenevir ektiği saptandı. Ç.G.’nin Babası G.G. ile yaşadığı eve operasyon düzenleyen ekipler, 587 gram metamfetamin, 54 gram esrar, 11 gram reçine esrar, 62 kök kenevir bitkisi ve 1 hassas terazi ele geçirdi.

'Uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak' suçlamasıyla gözaltına alınan baba ve oğlun jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar
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