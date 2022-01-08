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Annenin feryatları yürek dağladı!

Adana'da bir kişi, damar yoluyla uyuşturucu aldıktan sonra rahatsızlandı. Fenalaşan şahıs, 4 kişi tarafından yol kenarına bırakıldıktan sonra ise hayatını kaybetti. Olay yerine gelen annenin “Seni kurtaramadım” diye feryat etmesi yürekleri yaktı.

08 Ocak 2022 Cumartesi 12:23
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Annenin feryatları yürek dağladı!
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Edinilen bilgiye göre olay, Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi 3092 sokakta meydana geldi.

İddiaya göre, vatandaşlar bir kişinin 4 kişi tarafından getirilip sokak ortasına bırakıldığını, gencin de durumunun ağır olduğunu bildirdi. Bunun üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, gencin damar yolundan eroin alması sonucu hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine polis ekipleri de sevk edildi. Gelen polis ekipleri, şahsın 34 yaşındaki Ahmet G. olduğunu belirledi.

ANNENİN FERYATLARI YÜREK YAKTI

Bir süre sonra ise Ahmet G.’nin annesi Songül G. ve kardeşleri olay yerine geldi. Anne Songül G.’nin koşarak geldiği oğlunun yanında diz çökerek, “Oğlum seni kurtaramadım, sana yardımcı olamadım” diyerek feryat etmesi herkesi ağlattı.

Uzun süre anne ve çocukları Ahmet G.’nin başında gözyaşlarına boğuldu. Anneyi çevredeki kadınlar teskin etmeye çalıştı.

Polis ise Ahmet G.’yi sürükleyerek getirip yol kenarına terk edip kaçan şahısları bulmak için çalışma başlattı. Ahmet G.’nin Ulubatlı Hasan Mahallesindeki bir evde uyuşturucu kullanıp birden fenalaştığı, yanındaki arkadaşlarının Ahmet G.’yi sürükleyerek evden çıkarıp, sokak ortasına bıraktıktan sonra kaçtığı ileri sürüldü.

ARKADAŞINI DARBETTİLER

Ahmet G.’nin ağabeyi ve kardeşi, onu uyuşturucuya alıştırdığını öne sürdüğü arkadaşını darp etti. Kardeşlerin elinden genci polis güçlükle aldı. Olay yerinde yapılan incelemede Ahmet G.’nin kollarında şırınga izleri bulunduğu görüldü.

Ahmet G.’nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

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