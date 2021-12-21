Künye
Kıbrıs 14
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Zorla adam kaçırıp tehdit etti
Zorla adam kaçırıp tehdit etti
Bahçesine giren köpeği vurdu
Bahçesine giren köpeği vurdu
Husumetlisini sırtından bıçakladı!
Husumetlisini sırtından bıçakladı!
Enver Bahçeciler cezaevinde
Enver Bahçeciler cezaevinde
Zorla adam kaçırdı: “Seni öldüreceğim”
Adam kaçırıp dövdü: “Seni öldüreceğim”
banner107

Annesi banyo yaptırırken fark etti!

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Ballık köyünde Mehmet A. (65), E.Ş. (6) adlı kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. Anne F.Ş, banyo yaptırdığı kızı E.Ş.'nin vücudundaki morlukları fark edip nedenini sorunca iğrenç olay ortaya çıktı.

21 Aralık 2021 Salı 12:25
220 Okunma
Annesi banyo yaptırırken fark etti!
banner108

Sandıklı'nın Ballık köyünde yaşayan F.Ş., banyo yaptırdığı kızı E.Ş.'nin vücudundaki morlukları fark edince nedenini sordu. Kızından "Mehmet dede yaptı" karşılığını alan F.Ş., jandarmaya haber verdi.

Şikayet üzerine jandarma ekipleri, anne ve kızının evine yaklaşık 100 metre uzaklıkta oturan komşuları Mehmet A.'yı gözaltına aldı.

Jandarmadaki ifadesi sonrası adliyeye sevk edilen Mehmet A., çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak, Afyonkarahisar Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

E.Ş ve annesi F.Ş.'nin, koruma altına alındığı öğrenildi.

DHA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dolardaki düşüş halay çektirdi!
Dolardaki düşüş halay çektirdi!
Akaryakıt zammı geri çekildi
Akaryakıt zammı geri çekildi
Yılmaz: Türkiye Ekonomi Modeli’nin tabutuna çivi çakıldı
Yılmaz: Türkiye Ekonomi Modeli’nin tabutuna çivi çakıldı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim