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Annesi ile erkek arkadaşını evde bastı, dehşet saçtı

Erzurum'da kan donduran bir cinayet olayı yaşandı. Gece evine gelen Ferit Y. (24), evde annesi Handan A.'nın (41) erkek arkadaşı Orhan Taşyürek (34) ile karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma sonrası Ferit Y., Orhan Taşyürek'i bıçaklayarak öldürdü. Anne Handan A. ise kendisini banyoya kilitleyerek hafif yaralı halde canını kurtardı. Ferit Y., kaçmaya çalışırken yakalandı, Handan A.'yı ise polisler kurtardı. Ferit Y.'nin bir sosyal medya uygulamasında 165 bin takipçisi olduğu öğrenildi.

23 Ağustos 2022 Salı 16:38
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Annesi ile erkek arkadaşını evde bastı, dehşet saçtı


Kan donduran olay dün saat 23.00 sıralarında Palandöken ilçesi TOKİ Konutları’nda meydana geldi. Bir süre önce eşinden ayrılan Handan A. 10'uncu kattaki evinde erkek arkadaşı Orhan Taşyürek ile otururken oğlu Ferit Y. geldi. Anahtarıyla kapıyı açıp içeri giren Ferit Y., Taşyürek ile karşılaşınca tartışma çıktı.

KENDİNİ BANYOYA KİLİTLEDİ

Ferit Y., eline geçirdiği bıçakla Orhan Taşyürek’e saldırdı. Bıçak darbelerine maruz kalan Taşyürek yangın merdiveninden kaçmaya çalışırken, Handan A. araya girmeye çalıştı. Ancak bu sırada Handan A. de hafif yaralandı. Handan A., kendini evin banyosuna kilitledi. Ferit Y., altıncı kata geldiğinde yere düşen Orhan Taşyürek’i takip edip burada da bıçakladı.

Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yerine ilk ulaşan bölgedeki devriye ekibi, kaçmaya çalışan Ferit Y.'yi suç aleti bıçakla yakaladı. Ekipler daha sonra eve girip, Handan A.'yı kendini kilitlediği banyodan çıkardı.

SOSYAL MEDYA FENOMENİ ÇIKTI

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde vücuduna çok sayıda bıçak darbesi alan Taşyürek'in hayatını kaybettiği saptandı. Orhan Taşyürek’in cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Hafif yaralanan Handan A. ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Emniyette sorgusu süren cinayet şüphelisi Ferit Y.'nin bir sosyal medya uygulamasında 165 bin takipçisi olduğu belirtildi.

(DHA)

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