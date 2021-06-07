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Annesi kabul etmeyince kuvözde büyütüldü: Maymun Nisan ormanda

Mersin'deki Tarsus Doğa Parkı'nda doğan ancak annesi reddedince kuvözde büyütülen babun maymunu Nisan, veterinerler tarafından doğal ortamına alıştırılmaya çalışılıyor.

07 Haziran 2021 Pazartesi 14:15
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Annesi kabul etmeyince kuvözde büyütüldü: Maymun Nisan ormanda

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi bünyesinde hizmet veren, Doğu Akdeniz'in en büyük hayvanat bahçesi olma özelliğine sahip doğa parkının üyelerinden babun maymunu "Nazo"nun dünyaya getirdiği yavru, doğumun ardından annesi tarafından istenmeyince koruma altına alındı.

"Nisan" adı verilen yavrunun bakımı için özel yaşam alanı oluşturuldu. Kuvöze alınan ve biberonla beslenen "Nisan", 8 haftalık oldu. Veterinerler artık "Nisan"ı hayvanat bahçesinin yeşil alanlarına da çıkararak doğal ortamına alışması için çaba gösteriyor.

"Nisan", doğa park içerisinde, gününü birlikte geçirdiği oyuncağını da yanından ayırmıyor.

Tarsus Doğa Parkı Müdürü veteriner hekim Nilay Serpin, "Nazo"nun ilk yavrusu gibi ikinci yavrusunu da kabul etmediğini gözlemledikleri anda "Nisan"ı annesinden ayırmak durumunda kaldıklarını söyledi.

"BİZİM İÇİN ARTIK ÇOK ÖZEL"

Yavrunun beslenmesini ve bakımını üstelendiklerini anlatan Serpin, "Dönem dönem annesi kabullenebilir mi diye denemeler yaptık ancak annesi kabullenmedi, dolayısıyla artık tamamen bizimle yaşıyor. Bizim için artık çok özel. Buranın maskotu oldu. Çok sempatik bir hayvan. Biz ona alışırken, o da bize alışıyor, gayet iyi anlaşıyoruz" dedi.

Serpin, ilerleyen süreçte "Nisan"ın ziyaretçilerle tanışmasını istediklerini de ifade etti.

Veteriner sağlık teknikeri Ümit Güngör de "Nisan"a annesinin yokluğunu hissettirmemek için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

DOĞA PARKINDAKİ KEÇİNİN SÜTÜYLE BESLENİYOR

Nisan ile kısa sürede iyi bir iletişim kurdukları ifade eden Güngör, şöyle konuştu:

"Doğa parkında yetişen keçinin sütünü sağıp biberon yardımıyla besliyoruz. Gece beslenmesi için de nöbetçi bir arkadaşımız bulunuyor. Bir bebeğe nasıl bakılıyorsa, ona da aynı değeri veriyoruz. İlgi, alaka ve şefkat gösteriyoruz. Sağlık durumu ve beslenmesi gayet iyi. Şu an meyve ve sebze de vermeye başladık. Yavaş yavaş doğasına geçişlerini yapıyoruz. Kendisi de biz de mutlu oluyoruz. Doğasında olan şeyleri eksiksiz şekilde aktarmaya çalışıyoruz. Doğal ortamına döndüğünde zorluk çekmemesi için neler yapıp yapamayacağını öğretmeye çalışıyoruz"

Son Güncelleme: 07.06.2021 16:58
Anahtar Kelimeler:
Tarsus Doğa ParkıMersin
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