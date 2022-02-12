Annesini öldürüp kardeşini yaraladı

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde bir kişi, bıçaklayarak annesini öldürdü, kardeşini ağır yaraladı.



Alınan bilgiye göre, Muhammed E. (25), Dumlupınar Mahallesi Emek Sokak'taki evlerinde annesi Azime A. (48) ve üvey kız kardeşi Merve A. (13) ile tartıştı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Muhammed E, annesi ve kardeşini bıçaklayarak evin kapısını kilitledi.



Komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Ekiplerin geldiğini gören şüpheli, eve kimsenin girmemesini isteyerek pencereye yumruk ve kafasıyla vurmaya başladı.



Polislerin ikna etmesiyle teslim olan zanlı, önce hastaneye sonra polis merkezine götürüldü.



Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Azime A'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Merve A. ise ağır yaralı olarak Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.



Azime A'nın cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.