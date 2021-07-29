Antalya, Adana, Mersin ve Osmaniye'de orman yangınları

ANTALYA

Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün öğle saatlerinde Kavaklı, Sarılar, Kalemler ve Yeniköy mahallelerindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Alevlerin tehdit ettiği 18 köy ve mahallede yaşayan vatandaşlar tahliye edildi.

Özellikle Kalemler bölgesinde tahliye edilen birçok ev yangından zarar gördü.

MANAVGAT'TAKİ YANGINDA 3 CAN KAYBI

AFAD, Manavgat'taki yangında 3 kişinin hayatını kaybettiğini, yangından etkilenen 58 kişinin tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

OYMAPINAR BARAJI'NDA MAHSUR KALAN 10 KİŞİ KURTARILDI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de Oymapınar Barajı'nda 10 kişinin mahsur kaldığını ancak hayati tehlikelerinin bulunmadığını açıklamıştı. Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, mahsur kalan 10 kişinin kurtarıldığını bildirdi.

AKSEKİ'DEKİ YANGINDA DA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Antalya'da Akseki ilçesi Kepezbeleni Mahallesi'nde de orman yangını çıktı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle yayılan alevler Manavgat ilçesi Oymapınar Barajı çevresine kadar geldi.

Yangın nedeniyle Akseki'nin Kepezbeleni Mahallesi ile Manavgat ilçesine bağlı Karavca, Güzelyalı, Saraçlı, Çeltikçi ve Ulukapı Mahalleri'ndeki bazı evler boşaltıldı.

Akseki Kaymakamı Volkan Hülür, yangının saat 00.30 sıralarında başladığını söyledi.

Yangının kısa sürede Kepezbeleni Mahallesi'ni sardığını aktaran Hülür, "Yangın nedeniyle Kepezbeleni yolu kapandı, 13 kişi mahallede mahsur kaldı. İtfaiye, Jandarma ekiplerimizin müdahalesiyle 12 kişi kurtarıldı. Dumandan etkilenen 82 yaşındaki Hasan Ali Yüksel maalesef yaşamını yitirdi. Mahalledeki evlerin yüzde 80'i de yanmış durumda" dedi.

Hülür, havadan ve karadan müdahale edilen yangının mahalle içinde, kontrol altına alındığını, ancak çevrede ise devam ettiğini kaydetti.

ADANA

Adana'nın Kozan ilçesindeki yangın ise dün saat 19.45 sularında çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle büyüdü, 7 köy boşaltıldı. Birçok ev hasar gördü.

Aladağ'da da gece başlayan yangına müdahale sürüyor. Bazı evler tahliye edildi. Mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı.

MERSİN

Mersin'de 3 ilçede yangın var. Aydıncık, Bozyazı ve Silifke ilçelerinde çıkan orman yangınları havadan ve karadan müdahalelerle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Aydıncık ile Gülnar ilçesi arasında yer alan Pembecik Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında dün çıkan yangını söndürmek için bölgeye gönderilen ekipler, sabah saatlerine kadar alevlere karadan müdahale etti.

Şiddetli rüzgar nedeniyle yangına müdahalede güçlük çekilen bölgeye, çevre illerden de takviye ekipler yönlendirildi.

Söndürme helikopterleri de sabahın ilk ışıklarıyla bölgede çalışmaya başladı. Ekiplerin müdahalesi sürerken alevler, Yenikaş Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerini ve seraları tehdit etmeye başladı.

Bazı evlere sıçrayan yangın nedeniyle mahalle tedbiren boşaltılıyor. Bazı vatandaşlar da kendi imkanlarıyla su dolu kovalarla evlerindeki yangına müdahale ederek ekiplere yardımcı oluyor.



Mahalle sakinlerinden Halim Yavaş, sabah saat 05.00 sıralarında kuvvetli rüzgarın etkisiyle yangının mahallelerine yaklaştığını anlattı.



Yarım saat içerisinde mahalledeki tüm vatandaşları tahliye etmeye çalıştıklarını aktaran Yavaş, "Yaşadıklarımız tarif edilemez, korku var, can var, mülk var. Biz burada kıt kanaat geçinen insanız. Kendi çabalarımızda çiftçilik yapan insanlarız. Çok zor yani, anlatmak mümkün değil" dedi.

BOZYAZI'DA DA YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR

Dün, Bozyazı ilçesinde, muz seralarının da bulunduğu Kötekler Mahallesi'nde çıkan orman yangınına da müdahale ediliyor.



Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

MERSİN-ANTALYA KARA YOLU BİR SÜRE ULAŞIMA KAPATILDI

Silifke ilçesi Boğsak mevkisindeki ormanlık alanda da henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Yangın nedeniyle çift yönlü ulaşıma kapatılan Mersin-Antalya kara yolu, ekiplerin müdahale ettiği alevlerin bu mevkide etkisini azaltmasıyla yeniden trafiğe açıldı. Boğsak'taki kamp alanları ve 2 mahalledeki bazı evler tedbir amaçlı boşaltıldı. Silifke Kaymakamı Namık Kemal Nazlı,Boğsak'ın yanı sıra ilçenin Işıklı Mahallesi'nde de yangın çıktığını söyledi.

OSMANİYE

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde de orman yangını ikinci gününde.

Gece boyu karadan yürütülen söndürme çalışmalarına, sabah havadan destek verilmeye başlandı.

Dereobası mevkisindeki yangın ise kontrol altına alındı.