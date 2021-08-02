Antalya'da 5 gündür aranan Azra'nın parçalara ayırılıp valizle ormana gömülen cesedi bulundu

Antalya'da kayıp olarak aranan üniversitesi öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun cesedi ormanlık alanda gömülmüş olarak bulundu.

Muratpaşa ilçesinde yaşayan Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi Haytaoğlu, 28 Temmuz'da evden ayrıldı. Kızlarından bir daha haber alamayan ailenin durumu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirmesinin ardından arama çalışması başlatıldı.

Yapılan çalışmada Haytaoğlu'nun cesedi, Varsak ormanlık alanda gömülmüş halde bulundu. Ceset, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli M.M.A'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

DHA'nın aktardığına göre Azra'yı evinde cinsel saldırıda bulunup boğarak öldüren ve cesedini parçalayıp valizle ormana gömen 48 yaşındaki emlakçı M.M.A. gözaltına alındı.