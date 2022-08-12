Antalya'da banka müdürü rehin alındı!

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir banka şubesi müdürünün rehin alındığını bildirildi.
Teomanpaşa Mahallesi Yeşilırmak Caddesi'ndeki Mısır Çarşısı yanında bir banka şubesine giren silahlı kişinin, şube müdürünü rehin aldığı öğrenildi. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.
OPERASYON HAZIRLIĞI YAPILIYOR
Çelik yelek giyerek tedbir alan ekipler bankanın etrafına güvenlik şeridi çekti. Özel Harekat Polisleri, bankaya operasyon yapmaya hazırlanıyor.