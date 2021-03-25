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Antalya'da orkide toplayan iki kişiye 160 bin 930 lira ceza kesildi

Antalya'da Koruma altındaki orkidekileri toplayarak sahanın biyolojik çeşitliliğine zarar verdiği tespit edilen iki kişiye 80 bin 465'er lira para cezası uygulandı.

25 Mart 2021 Perşembe 17:28
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Antalya'da orkide toplayan iki kişiye 160 bin 930 lira ceza kesildi

Antalya'da koruma altındaki orkide türlerini izinsiz topladıkları belirlenen 2 kişiye toplam 160 bin 930 lira ceza verildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Müdürlüğe bağlı Antalya Şefliği ekiplerinin Kurşunlu Şelalesi Tabiat Parkı'nda yaptığı rutin denetimlerde 2 kişinin sahadaki 346 orkideyi kök ve çiçekleriyle topladıkları tespit edildi.

Sahanın biyolojik çeşitliliğine zarar veren kişilere 80 bin 465'er lira idari para cezası uygulandı.

El konulan orkideler Şube Müdürlüğünde görevli Biyolog Sezgi Şeref, Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Orkide Araştırmacısı Doç. Dr. Gökhan Deniz ile Akdeniz Üniversitesi Botanik ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Candan Aykurt tarafından incelendi.

İnceleme sonucu el konulan orkidelerin "dev orkide" (himantoglossum roberitanum) ve "kedikulağı orkidesi" (ophrys mammosa) türleri olduğu belirlendi.

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